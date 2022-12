El PSC desborda el Palau de Congressos |@Pròpies

"L'acte d'avui és el tret de sortida per tornar a conquerir l'alcaldia de Barcelona, per a nosaltres és molt important que Jaume Collboni vegi que té tot el nostre suport per ser el següent alcalde de Barcelona". Aquesta és la primera declaració que ha expressat la secretària política feminista del PSC, Sonia guerra López, minuts abans que comencés aquest diumenge el PSC al Palau de Congressos. "És l´inici d´un canvi a Barcelona, amb el lideratge de Jaume Collboni esperem reprendre un camí de progrés". Amb aquestes paraules també s'ha manifestat l'exalcalde Jordi Hereu abans de l'inici de la trobada.

Pel que fa a les dues lleis controvertides: llei del si és si i la llei trans, secretària política feminista del PSC, Sonia guerra López, assegura que “cap llei no ha de dividir el moviment feminista”. En aquest sentit, assenyala que "hem de seguir lluitant en la mateixa direcció, a l'agenda política de les dones i la igualtat entre homes i dones". "La llei del sol si és si és una gran llei, és una llei que marca un abans i un després en les polítiques d'igualtat de gènere, tracta el tema de les agressions sexuals a l'espai públic", diu la diputada.

(S'ampliarà)