Sánchez anuncia mesures per contenir la pujada del preu dels aliments el 2023|@EP

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest diumenge un nou paquet d'ajudes socials amb mecanismes per frenar els preus dels aliments, que el seu executiu té previst aprovar abans que s'acabi l'any.

"Us anuncio que a finals d'aquest any, quan aprovem el nou paquet d'ajudes a la gent, a la classe mitjana i als treballadors, també incorporarem mecanismes per contenir l'evolució dels preus dels aliments", ha afirmat.

Així s'ha expressat Sánchez en un acte del PSC al Palau de Congressos de Barcelona on han assistit més de 2.500 persones, i amb el líder del partit, Salvador Illa; el primer tinent d'alcalde de la ciutat i alcaldable, Jaume Collboni , i la viceprimera secretària d'organització electoral del PSC i batlessa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Lluïsa Moret.



En la seva intervenció durant un acte del PSC a Barcelona en suport de l'alcaldable Jaume Collboni, Sánchez ha tret pit que el Govern hagi aconseguit "doblegar la corba" de la inflació a Espanya, gràcies a l'anomenada "solució ibèrica" per al control de els preus de lenergia i la rebaixa de lIVA.

En aquest sentit, ha anunciat que abans de finals d'any el Govern aprovarà un "nou paquet d'ajudes" dirigit a la "majoria social" del país, que incorporarà "mecanismes per contenir l'evolució dels preus dels aliments", tot i que no ha donat més detalls sobre aquesta proposta.

La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz , ja ha anunciat aquesta setmana que el seu partit està negociant amb el PSOE noves mesures per fer front a l'encariment dels aliments i de les hipoteques, en el marc de la pròrroga del decret anticrisi que expira el 31 de desembre, però sense concretar en què consistirien.

"Posarem tots els recursos, com vam fer durant la pandèmia, al servei de la gent", ha assegurat aquest diumenge Pedro Sánchez, que ha explicat que aposta per aquesta idea "no només per compromís social, sinó també per una qüestió d'eficiència econòmica".

D'altra banda, el líder del PSOE ha aprofitat per defensar la desjudicialització del conflicte polític a Catalunya encara que impliqui "decisions arriscades", en plena tramitació de la reforma del Codi Penal per derogar la sedició, reformar els desordres públics i el delicte de malversació.

"Sé que les decisions que hem de prendre són arriscades, però és que no n'hi ha d'altres, no hi ha cap altre camí. Cal tornar la confrontació i el debat polític al territori de la política i treure'l dels jutjats, i és el que estem fent “, ha defensat.

També ha sostingut que els socialistes aposten pel "retrobament", tant des del Govern com amb la defensa del diàleg d' Illa al Parlament, i ha defensat que Catalunya està millor ara que el 2017.

"No hi ha ningú que defensi el contrari, llevat dels que són addictes a la confrontació, que encara n'hi ha, però no són la majoria", i ha mantingut que aquesta aposta del Govern pel retrobament ha possibilitat impulsar grans inversions que no haurien estat possibles a la Catalunya del 2017.

ELS DIES "CASICS" DEL 2017

Citant la intervenció prèvia d'Illa al míting, Sánchez ha assegurat que el PSC és la "força tranquil·la" que defensa els drets socials i la convivència com a base de la cohesió social, davant del discurs de la dreta i de la ultradreta, ha dit .

"RESCATAR CATALUNYA DE LA CRISPACIÓ"

Per ell, és una "decisió política de primer nivell rescatar Catalunya de la crispació i de la confrontació per tornar-la al marc i territori que mai no devia abandonar, que és la convivència i la concòrdia".

"Si avui treballem per la concòrdia i la convivència, és perquè no vull que a Espanya ni a Catalunya es tornin a patir els dies tan tristos i nefast que es van viure l'any 2017", ha assegurat.

Pel que fa als Pressupostos , el primer secretari del PSC, Salvador Illa , ha afirmat aquest diumenge que les negociacions amb la Generalitat estan al principi i ha demanat al Govern esforçar-se més amb els comptes: “Treballen poc. Ens hem d'esforçar una mica més . Cal treballar més!".

Illa ha assegurat que el PSC és la garantia que Catalunya tindrà un bon pressupost, davant de la pressa que considera que té el Govern, a qui ha acusat de tenir una actitud "garrepa" amb els comptes i d'improvisar.