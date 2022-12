Ribera diu que Barcelona serà el "port de sortida" d'hidrogen d'Espanya a Europa|@EP

La vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera , ha assegurat que amb la connexió submarina entre Barcelona i Marsella , batejada com a H2Med , Barcelona serà "el port de sortida" d'hidrogen renovable d'Espanya cap a Europa .

En una entrevista al diari 'Ara' recollida per Europa Press aquest diumenge, ha explicat que si l'hidrogen fa el salt qualitatiu que s'espera, necessitessin "molts més professionals, molt més variats i molta més producció industrial".

Segons la ministra, el gran error d' Europa és "l'addicció" als combustibles fòssils barats, i ha dit textualment que avui s'adonen que l'impacte econòmic i social és tan gran que la recepta més important és cercar com trencar aquesta dependència .

Ha assegurat que a Espanya no hi haurà problemes amb el subministrament d'aigua i ha considerat un error barrejar el problema de la sequera amb el debat de l'hidrogen: "Es poden trobar solucions".

En preguntar-li sobre si les energies renovables comportaran canvis paisatgístics, ha respost que és "absurd pensar que no serà així", i ha afegit textualment que és ingenu pensar que una societat moderna pugui satisfer les seves solucions energètiques només a partir de les cobertes de les teulades .

PLA D'ORDENACIÓ D'ESPAIS MARINS

Ha admès un "petit retard" a l'aprovació dels plans d'ordenació d'espais marins, com és el cas de l'eòlica marina de Roses, i ha avançat que pensen que estarà llest al llarg del gener.

Respecte al preu de la llum, que torna a pujar, ha dit que “dependrà del preu del gas”, però ha assegurat textualment que no estan disposats a pagar qualsevol preu per aquest. "És fonamental deixar clar que controlarem el preu mitjançant una mesura reguladora, no mitjançant subvencions", ha afegit.