PSOE i Unides Podem presentaran aquest dilluns 12 de desembre al Congrés una proposta de reforma del Codi Penal que afegeix un nou tipus de malversació que penalitza amb fins a 4 anys de presó i 6 d'inhabilitació el desviament pressupostari irregular dins de la mateixa administració pública . segons va avançar diumenge passat 11 La Vanguardia . D'aquesta manera es rebaixaria en 2 anys la pena màxima aplicable amb el Codi Penal actual, que estableix fins a 6 anys de presó i 10 d'inhabilitació per malversació.



El Govern considera que amb aquesta proposta no es deixa ni un sol supòsit de malversació despenalitzat, ni el més lleu, que seria el de nova creació, fins al més greu i fins i tot altres comportaments que ara no estan castigats, que també s'hi inclourien, com el d'enriquiment il·lícit per a aquells càrrecs que obtinguin un increment patrimoninal de més de 250.000 euros durant el seu mandat, que no puguin acreditar-ne l'origen, i que comportaria fins a 3 anys de presó.



L'objectiu de l'Executiu és que cap actuació que suposi un desviament de fons públics, sigui quina sigui la destinació, quedi exempt de càstig, encara que es distingeixin més supòsits i gradacions, segons detalla el diari.

El Codi Penal vigent és el que va modificar el PP el 2015 i estableix un delicte de malversació independentment de quina sigui la destinació dels diners desviats el càstig dels quals va dels 2 als 6 anys de presó (entre 6 i 10 d'inhabilitació), amb un tipus agreujat que pot arribar als 8 anys de presó o fins i tot als 12 anys.