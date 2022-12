Pablo Echenique. Foto: Europa Press



Unidas Podemos es desvincula de l'esmena per reformar la malversació i no signarà l'esmena transaccional al projecte de llei de derogació del delicte de malversació, tot i que facilitarà que l'acord aconseguit entre ERC i PSOE no descarrili la ponència de la tarda d'aquest 12 de març desembre.

Fonts del grup parlamentari morat han detallat que tenen "dubtes" sobre la futura aplicació de la nova redacció d'aquest tipus penal "per part dels jutges" i, en conseqüència, no forma part d'aquest pacte entre els republicans i els socialistes. Tot i això, la formació no posarà traves que aquesta esmena tiri endavant, atès que el projecte de llei de revisió del Codi Penal "conté elements tan importants" com la supressió del delicte de sedició o el desbloqueig del Tribunal Constitucional.

ERC va presentar divendres passat 9 una esmena per crear un nou tipus dins del delicte de malversació per castigar amb menys presó (amb una pena d'entre 6 mesos i 3 anys de presó) els que malversin diners públics però sense ànim de lucre personal.

Diumenge passat 11 va transcendir que el Govern impulsaria una proposta de reforma del Codi Penal, després de la proposta dels republicans, que afegeix un nou tipus de malversació que penalitza amb fins a quatre anys de presó i sis d'inhabilitació el desviament pressupostari irregular dins de la mateixa administració pública.



La qüestió de la malversació ha motivat un fort debat dins de l'espai confederal, ja que Podem en les darreres dates al·ludia que era una qüestió “molt delicada” que podia tenir “efectes perversos”.

ELS COMUNS, MÉS PROCLIVES

Per la seva banda, el president del grup parlamentari i dirigent dels comuns. Jaume Asens, sí que es va mostrar més partidari d'encarar aquesta revisió d'aquest tipus penal, en recalcar que la música li "sonava bé" i que veia lògic diferenciar entre enriquiment ilític i altres supòsits, com l'administració deslleial de recursos públics.

És més, va sostenir divendres passat 9 que el text que va aprovar el 2015 el PP era un "nyap" i orientava la malversació a "perseguir l'independentisme".