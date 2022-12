César Antonio Molina és un dels signants. Foto: Europa Press



Diversos exministres, exalts càrrecs socialistes i personalitats del món jurídic i acadèmic han signat un manifest de rebuig als canvis que impulsa el Govern de Pedro Sánchez al Codi Penal per eliminar el delicte de sedició i rebaixar les penes de la malversació, al que alerten la nova normativa suposarà "un estímul" a comportaments que atemptin contra la Constitució.

El document emès per l'Associació per a la defensa dels valors de la Transició (al qual ha tingut accés Europa Press ) que agrupa antics càrrecs de diferents forces polítiques, rebutja de ple l'argument expressat pel Govern que justifica aquests canvis per homologar els tipus penals amb les principals democràcies europees.

Així indiquen que el president del Govern, Pedro Sánchez, utilitza el pretext que les penes per aquests delictes als països europeus són inferiors a les existents a Espanya. "Això no és cert perquè no es pot obviar que el Codi Penal espanyol permet abaixar la pena de la sedició fins als dos anys i perquè el delicte de sedició es castiga a Europa de manera similar a Espanya", afirmen.

"La qüestió no està en el nom del delicte sinó en saber si els fets que castiga l'actual tipus de sedició a Espanya estan castigats amb menys penes fora de les nostres fronteres. Malgrat les diferències formals i les tradicions legislatives penals de cada país, els delictes i les penes en matèria de sedició al nostre Codi Penal són molt similars a les d'altres països del nostre entorn com Alemanya, França i Itàlia", indica el text.

Entre els signants hi ha l'exministre de Cultura, César Antonio Molina; l'exministre d'Obres Públiques i exportaveu del grup socialista al Congrés Javier Saenz Cosculluela; l'exministre de la Presidència, Virgilio Zapatero; l'exministre de Defensa i Sanitat Julián García Vargas; il?exministre de l?Interior José Luis Corcuera.