Arxiu - (ID) El president de la Generalitat, Pere Aragonès; el president dʻERC, Oriol Junqueras i la secretària general adjunta i portaveu dʻERC, Marta Vilalta. Fitxer.

ERC sotmetrà a ratificació de la militància la seva aposta per negociar un acord de claredat amb l'Estat per posar les bases d'un referèndum d'independència a Catalunya, a la ponència del partit que es votarà el 28 de gener al congrés a Lleida i que serà el seu full de ruta per als propers quatre anys.

En la seva ponència política, ERC aposta per portar la petició de celebrar un referèndum a la taula del diàleg amb el Govern i planteja les condicions que, segons ell, haurien de recollir-se en l'acord de claredat, pel qual va apostar per primera vegada el president de la Generalitat, Pere Aragonès, al Debat de Política General aquest any.

La ponència porta per títol 'La via democràtica del referèndum' i s'articula en dos blocs: una proposta per fer possible “la república catalana a través d'un referèndum”, que consideren que avala un 80% dels catalans, i un altre bloc sobre bon govern, ha explicat en declaracions als mitjans la secretària general adjunta i el portaveu d'ERC, Marta Vilalta.

Per obrir el debat a Catalunya sobre les condicions que hauria de recollir l'acord de claredat , ERC proposa considerar que ha guanyat el sí a la independència si hi ha un mínim de 50% de participació i un 55% a favor del sí.

Vilalta ha ressaltat que van ser els llindars del referèndum d'independència de Montenegro, que va rebre l'aval de les institucions europees, i que "donen la màxima legitimitat i un plus d'homologació a nivell internacional".

La pregunta del referèndum hauria de ser "clara, com la del referèndum de l'1-O", i si guanyés el sí s'hauria d'obrir una negociació entre els governs català i central amb mediació europea i internacional, segons la ponència.

ERC planteja que pugui votar al referèndum qualsevol persona resident a Catalunya més gran de 16 anys i els no residents amb dret a votar a les eleccions del Parlament, a semblança del que va passar a Escòcia el 2014.

Fonts del partit subratllen que aquesta és una proposta per "començar a generar debat" sobre les condicions amb altres actors polítics i socials amb l'objectiu de generar un consens a Catalunya abans de traslladar la petició a l'Estat.

ELS "FRUITS" DE LA NEGOCIACIÓ



La ponència posa en valor els fruits de la negociació amb el Govern sobre el conflicte a Catalunya, entre les quals els republicans destaquen que han "fet moure" el PSOE fins a avalar els indults als condemnats per l'1-O i tramitar la derogació de la sedició.

Després de reformes del Codi Penal que busquen aconseguir els mateixos "efectes" que una amnistia, és hora d'obrir una altra fase a la taula del diàleg, centrada en la resolució del conflicte polític; en aquesta fase emmarquen els republicans la negociació de l?acord de claredat per al referèndum.

"Nosaltres no volem imposar la república catalana a ningú. El que volem és poder-la decidir, que la ciutadania prengui aquesta decisió de manera participativa. Un referèndum és la màxima expressió de la voluntat democràtica", ha sostingut Vilalta.

Amb tot, ERC remarca a la seva ponència que no renunciaran "a cap instrument democràtic" que permeti als catalans decidir sobre el seu futur.

BLOC SOBRE GOVERNANÇA



Pel que fa a les aliances postelectorals, a l'àmbit municipal la ponència política aposta per prioritzar aliances amb partits independentistes, però avala pactes que permetin frenar l'"extrema dreta".

També reivindica les polítiques de sobirania econòmica, energètica, feminista, social i democràtica que ha impulsat ERC, juntament amb la "sobirania lingüística i cultural fonamental per a la construcció nacional i la cohesió social".

La ponència reivindica algunes iniciatives impulsades des del Govern en aquestes direccions, com el projecte de la Vall de l'Hidrogen, l'energètica pública, el permís per a funcionàries de la Generalitat per dol gestacional i dolor menstrual, la gratuïtat de l'Infantil 2, o l'escut social contra la crisi.

També destaquen el compromís que ERC va arrencar del Govern en el marc dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per aturar la línia MAT, a més del Pacte Nacional per la Llengua, la normativa davant del 25% judicial de castellà i el projecte Aina.

Amb totes aquestes polítiques sobre bon govern --destaquen els republicans-- ERC busca seguir "sumant majories" i atraure el projecte republicà a nous votants, reivindicant la seva voluntat de fer política útil.

ELS MILITANTS JA LA TENEN



La ponència ha estat remesa aquest mateix dilluns als afiliats d'ERC, que podran presentar esmenes que es debatran al congrés del 28 de gener, juntament amb una altra reforma estatutària "que adequa la norma organitzativa del partit als temps actuals" i modifica qüestions tècniques.

El debat sobre les ponències és la segona part del congrés d'ERC, que al novembre va celebrar una primera sessió en què va ratificar en el càrrec el president del partit, Oriol Junqueras, i la secretària general, Marta Rovira, a Suïssa.