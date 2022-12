Inés Arrimadas y Edmundo Bal al Congrés @ep

La presidenta i el vicesecretari general de Ciutadans, Inés Arrimadas i Edmundo Bal, es mantenen en posicions allunyades per intentar una llista d'unitat al partit i l'últim contacte entre tots dos s'ha saldat amb un fracàs, amb la líder de la formació acusant a el seu 'número dos' de voler arraconar-la.

Arrimadas i Bal van mantenir aquest diumenge una conversa telefònica a iniciativa de la presidenta taronja, però el diàleg no va donar fruits i va acabar en un "desencontre" perquè, segons fonts de l'entorn de la presidenta, Bal no combrega amb aquesta idea d'una llista d'unitat per a l'Assemblea Extraordinària de mitjans de gener.

Les mateixes fonts expliquen que el vicesecretari general posa com a condició que Arrimadas renunciï a la portaveu del grup parlamentari al Congrés , actualment dividit, i ser ell qui ostenti aquest càrrec. L'entorn de la presidenta entén que pretén desenvolupar així la seva idea de pactar amb el Govern del PSOE i Podem la seva acció legislativa.

La presidenta 'taronja' creu que aquesta pretensió és "absolutament inadmissible" i "una mostra més" que Bal, que ha criticat la inclinació de Ciutadans cap a la dreta, no busca la unitat, sinó continuar endavant amb la seva pròpia candidatura.

Al seu parer, el vicesecretari general vol controlar el partit per fer-se col·laborador de l'Executiu de Pedro Sánchez, segons l'entorn d'Arrimadas, que també garanteix que continuarà treballant per armar una llista transversal, renovadora, plural i de la màxima unitat possible.

RENUNCIAR A CÀRRECS



Per part seva, fonts de l'entorn de Bal expliquen que, durant la conversa telefònica, el vicesecretari general va proposar que tots dos renunciïn als seus càrrecs en la formació com a condició per retirar la seva candidatura per liderar el partit i aplanar el camí cap a la llista d'unitat de de cara a les primàries del gener, però ella s'ha negat.

Partidari d'una tercera via encapçalada per una persona capaç d'"il·lusionar" els militants, també va plantejar un nom per ocupar el portaveu del partit, que a la pràctica s'encarregarà de la part política de Ciutadans sota el nou model de direcció bicèfal que els afiliats han de ratificar al gener.

Actualment, Bal és vicesecretari general, portaveu nacional, portaveu del Comitè Executiu i portaveu adjunt al Congrés, mentre que Arrimadas també ostenta el càrrec de portaveu del grup parlamentari a la Cambra Baixa.

En una entrevista al diari Abc, Bal revela que la seva proposta seria la diputada María Muñoz, portaveu econòmica del grup parlamentari, però també va ser rebutjada. Fonts de l'entorn del vicesecretari general confirmen a Europa Press que la negativa d'Arrimadas a contemplar aquest relleu posa en evidència que no vol aquesta llista d'unitat, sinó anar a primàries.

MÉS A PROP DE LES PRIMÀRIES



Així les coses, Arrimadas i Bal s'aproximen cada dia més a l'enfrontament a les urnes del partit a les primàries que tindran lloc el 9 i el 10 de gener.

Dies més tard, el 13, 14 i 15 de gener se celebrarà l'Assemblea Extraordinària que significarà la culminació del procés de refundació engegat per reflotar la formació després de la successió de debacles electorals. A la cita, els afiliats hauran de ratificar els canvis emmarcats en la refundació, inclòs el canvi de model de direcció --una bicefàlia en què la part orgànica i la política estan separades--.

Entre tots dos hi ha hagut discrepàncies, recruïdes després del degoteig de rebaixes de penes a delinqüents sexuals propiciades per la Llei del 'Només sí que és sí' i per la qual Ciutadans va votar a favor. El pas endavant de Bal va obligar Arrimadas a moure fitxa i fa una setmana va revelar que la seva idea és conformar una candidatura d'unitat que uneixi diferents perfils, amb cares noves com a protagonistes.

Això sí, l'actual presidenta va advertir que si el vicesecretari general no està disposat a harmonitzar i negociar aquesta llista d'unitat, ella presentarà la seva candidatura per liderar Ciutadans. La idea d'Arrimadas és no ocupar càrrecs orgànics ni polítics si es pacta la llista unitària i, en canvi, "tancar-la", cosa que fonts properes a l'advocat de l'Estat qualifiquen de mentida. Les mateixes fonts neguen que Arrimadas hagi plantejat la llista de cap unitat.

LA MOCIÓ DE CENSURA



D'altra banda, l'entorn de Bal ha criticat les converses que Arrimadas ha mantingut amb el líder de Vox, Santiago Abascal, per presentar una moció de censura contra Pedro Sánchez. Si bé el vicesecretari general es posiciona a favor de presentar la moció contra el president del Govern amb el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, com a candidat, critica els noms d'interlocutors que de moment han sortit a la llum, com Marcos de Quinto .

Aquest mateix dilluns, Abascal ha reconegut que Vox està mantenint contactes amb moltes persones per acordar aquesta moció de censura i trobar un candidat de consens, el programa del qual serà avançar les eleccions. Alguns dels seus interlocutors, com la mateixa Arrimadas o exdiputats com Rosa Díez o De Quinto ja han revelat aquests contactes.