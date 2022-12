La portaveu de la Comissió Executiva Federal del PSOE i ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegría , ha sostingut que el Govern no despenalitzarà cap mena de malversació, amb les reformes legals que està impulsant i per contra s'"endureix" la persecució als corruptes amb la creació duna nova figura penal de desviament del pressupost irregular. Així ho ha traslladat a la roda de premsa que s'ha celebrat a la seu del partit al carrer Ferraz on ha defensat que l'esmena transaccional que el PSOE presentarà per modificar-ne una d'ERC.

Arxiu - La ministra d'Educació i Formació Professional i portaveu del partit socialista (PSOE), Pilar Alegría @ep

D'aquesta manera ha assenyalat que amb el text del PSOE no queda cap dubte que "no es despenalitza cap mena de malversació" i per contra es crea una nova figura de "desviament de pressupost irregular" pel qual es castiga el mal ús dels diners públics quan s'utilitzen per a altres usos que no són els pensats originalment, ha afegit.

S'endureix el tractament persecució als corruptes i que a més a més no es creuen les dues línies vermelles que havia establert el PSOE, segons ha afirmat. "En cap cas aquest partit recolzarà res que suposi algun benefici per a cap processat ni condemnat per corrupció", ha assenyalat.

ÚS IRREGULAR DE FONS PÚBLICS



"També, que enteníem que tot ús irregular indegut de fons públics han d'estar penats pel Codi Penal", ha afegit. Per a Alegria, amb aquesta transaccional i amb les decisions preses pel Govern i el partit, "tots dos objectius s'han complert amb escreix".

D'altra banda, la portaveu ha estat preguntada sobre si tenen la garantia que l'aplicació d'aquesta nova llei no tindrà un efecte equiparable al de la llei del 'només sí que és sí', que ha provocat reduccions de penes i excarceracions de condemnats per delictes sexuals, i podria comportar condemnes a la baixa.

En aquest sentit, Alegría ha afirmat que quan traslladen una llei o una esmena transaccional com en aquest cas, ho fan "amb totes les garanties".

TOTA PRESA ÉS POCA



A més, sobre la rebaixa de penes que comporten aquestes modificacions del Codi Penal, ha negat que aquesta es produeixi. "No hi ha cap rebaixa, el que hi ha és una diferència entre el que és la corrupció, del desviament pressupostari irregular", ha traslladat , "on els diners queden a la mateixa administració".

Sobre si creu que els votants del PSOE entendran aquestes mesures, s'ha mostrat convençuda que entenen i comparteixen "l'aposta" del Govern i del president del Govern per la transparència i la lluita contra la corrupció, segons ha indicat abans de reiterar la posició del PSOE: "Amb la transaccional que ha presentat aquest partit no es despenalitza cap forma de malversació, s'endureix també el tractament als corruptes".

D'altra banda, pel que fa als terminis accelerats d'aquesta reforma, Pilar Alegría ha assenyalat que "tota pressa és poca" quan es tracta de "continuar lluitant per la transparència, la higiene democràtica i contra la corrupció".

SORPRESOS AMB PODEM



En la mateixa línia del que va traslladar Pedro Sánchez aquest cap de setmana en un acte a Barcelona, la portaveu socialista ha indicat que pretenen "tornar al debat de la política el que és de la política i treure'l del terreny dels tribunals" així com seguir apostant per la convivència "una mica de primer de política", segons la seva opinió.

D'altra banda, respecte a la posició traslladada per Unides Podem, que es desvincula de l'esmena per reformar la malversació i no signarà l'esmena transaccional, encara que no impedirà que se'n surti, a Alegria el sorprèn aquest "sí, però no firmo el que vot", segons ho ha qualificat . Per tant, pensa que són els morats els que han de donar més explicacions sobre la seva posició.

UN NOU 'NOMÉS SÍ ÉS SÍ'?

Les fonts jurídiques consultades per Europa Press expliquen que aquesta reforma suposa dissenyar un supòsit més beneficiós per al reu , ja que contempla penes menors, per la qual cosa l'article 2.2 del CP obligaria els tribunals sentenciadors a revisar les condemnes per malversació per determinar si els fets condemnats encaixen en aquest nou 432 bis.

I això perquè el 2.2 estableix que "tindran efecte retroactiu aquelles lleis penals que afavoreixin el reu, encara que en entrar en vigor hagués recaigut sentència ferma i el subjecte estigués complint condemna", i que, "en cas de dubte sobre la determinació de la llei més favorable, serà sentit el reu".

Les fonts indiquen que aquesta reforma penal desencadenaria una dinàmica similar a la suscitada per l'entrada en vigor de la 'llei del sol sí que és sí ', on tant d'ofici com a petició dels condemnats els tribunals han hagut de revisar les condemnes ja fermes per estudiar si la nova norma els era més favorable i, si escau, rebaixar la pena.

Entre els potencials beneficiats per l'eventual reforma hi hauria els quatre líders independentistes condemnats pel Tribunal Suprem (TS) per sedició però també per malversació: l'exvicepresident català Oriol Junqueras, que va rebre 13 anys de presó i 13 d'inhabilitació; i els exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa, que van ser sentenciats a 12 anys tant de presó com d'inhabilitació.

Si escau, les penes de presó els van ser indultades pel Govern, però segueixen vigents les d'inhabilitació, que caldrà revisar igualment si les Corts Generals aproven la proposta de PSOE i Unides Podem d'eliminar la sedició per crear un nou tipus de " desordres públics agreujats".

També podria veure's beneficiat l'expresident andalús José Antonio Griñán, per a qui el Tribunal Suprem va confirmar el mes de setembre passat una condemna a 6 anys de presó per prevaricació i malversació pels ERO, cosa que el situa ara a un pas de l'ingrés a la presó . El TS va ratificar igualment les condemnes de fins a 7 anys i 11 mesos de presó pels mateixos delictes a nou ex càrrecs andalusos més.

Així mateix, la reforma presentada aquest divendres afectaria centenars de sentències dictades per tribunals de tot Espanya per malversació, un delicte clau en la lluita contra la corrupció que està present en casos com 'Noos', 'Gürtel', 'Púnica' o 'Lezo '.