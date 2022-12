Marta Vilalta. Foto: Europa Press



ERC sotmetrà a ratificació de la militància la seva aposta per negociar un acord de claredat amb el Govern d'Espanya per establir les bases d'un referèndum d'independència a Catalunya, a la ponència del partit que es votarà el 28 de gener al congrés a Lleida i que serà el seu full de ruta per als propers quatre anys. ERC proposa considerar que ha guanyat el 'sí' a la independència si hi ha un mínim de 50% de participació i un 55% a favor del sí.

En la seva ponència política, ERC aposta per portar la petició de celebrar un referèndum a la taula del diàleg amb el Govern i planteja les condicions que, segons ell, haurien de recollir-se en l''acord de claredat', pel qual va apostar per primera vegada el president de la Generalitat, Pere Aragonès, al Debat de Política General aquest any.

La ponència porta per títol La via democràtica del referèndum i s'articula en dos blocs: una proposta per fer possible “la república catalana a través d'un referèndum”, que consideren que avala un 80% dels catalans, i un altre bloc sobre bon govern , va explicar en declaracions als mitjans la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta.

Per obrir el debat a Catalunya sobre les condicions que hauria de recollir l''acord de claredat', ERC proposa considerar que ha guanyat el sí la independència si hi ha un mínim de 50% de participació i un 55% a favor del sí.

L'EXEMPLE DE MONTENEGRO

Vilalta va ressaltar que van ser els llindars del referèndum d'independència de Montenegro, que va rebre l'aval de les institucions europees, i que "donen la màxima legitimitat i un plus d'homologació a nivell internacional".

La pregunta del referèndum hauria de ser "clara, com la del referèndum de l'1-O", i si guanyés el sí s'hauria d'obrir una negociació entre els governs català i central amb mediació europea i internacional, segons la ponència.