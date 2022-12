El líder popular. Foto: Europa Press



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha revelat aquest dimarts 13 de desembre que el Partit Popular ha mantingut contactes amb grups minoritaris per "saber la seva opinió davant d'una possible moció de censura" i "gairebé tots" els ha dit que no la recolzarien , llevat dels dos diputats d'UPN i el parlamentari de Foro Asturias. Tot i que no ha tancat la porta a una possible abstenció si al final aquesta moció es presenta, ha deixat clar que el PP no donaria suport a Santiago Abascal com a candidat.

En una entrevista concedida a Esradio , ha expressat el seu rebuig a una moció de censura perquè, segons ha dit, ajuda a "enfortir" Pedro Sánchez al donar-li una victòria parlamentària al Congrés. Davant d'això, ha defensat eleccions anticipades a Espanya i que siguin els espanyols els que es pronunciïn a les urnes.

"A mi em sembla política ficció que un grup presenti una moció de censura amb un candidat desconegut", ha emfatitzat, per assegurar que aquesta persona hauria de tenir experiència de govern. En ser preguntat si el PP votaria aquesta moció de censura de Vox, ha respost que veuran "qui és el candidat".

Preguntat si donaria suport a aquesta moció si el candidat és el president de Vox, Santiago Abascal, Feijóo ha respost negativament, si bé ha afegit: "oposar-nos a una moció de censura a Espanya no ho farem", deixant així oberta la porta a una possible abstenció.