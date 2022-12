El portaveu parlamentari de Vox, Iván Espinosa dels Monteros, en una roda de premsa

El portaveu de Vox al Congrés, Iván Espinosa dels Monteros, ha confirmat aquest dimarts que el seu partit presentarà en solitari la moció de censura contra Pedro Sánchez si no aconsegueix obtenir el suport d'altres partits.

"Si Vox una vegada més es queda sol, si només queda Vox, ho farem nosaltres", ha dit Espinosa dels Monteros en roda de premsa sobre la moció de censura, després que el Partit Popular hagi rebutjat sumar-se a aquesta iniciativa per intentar desallotjar el Govern de PSOE i Unides Podem del Palau de la Moncloa.

Al seu parer, "no hi ha temps per perdre" i és moment d'adoptar "totes les mesures democràtiques" contra Sánchez , per la qual cosa ha animat la resta de partits a sumar-se a la moció de censura amb un candidat independent, amb experiència de gestió i que es comprometi a convocar eleccions generals.

Segons ha reivindicat, no n'hi ha prou de demanar la bestreta electoral com ha fet el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, sinó que és hora de fer tot el possible "democràticament". En qualsevol cas, ha insistit que, si ningú se suma, Vox seguirà endavant en solitari per "intentar frenar el cop de Sánchez".

"Ho farem nosaltres --ha subratllat--. Amb la nostra limitada capacitat, però quan passin els anys i mirem enrere i preguntem què va fer cadascú, ens quedarà la satisfacció del deure complert i podrem dir als nostres fills i néts que nosaltres sí que assumim la nostra responsabilitat".

Vox és conscient que l'aritmètica parlamentària no fa possible que la moció de censura tiri endavant, però creu que el seu debat és necessari com a altaveu del seu discurs polític i també per internacionalitzar-ne la denúncia.

En aquest sentit, ha acusat els que no se sumin a la moció de censura de no estar "assumint la seva responsabilitat" i creu que els espanyols "li exigiran en el futur". "Si no és a les urnes, serà a la història", ha avisat.

De fet, ha sumat a aquesta crida a la societat civil, que considera que cal que "prengui consciència de la gravetat de la situació" i "prengui mesures sobre això"; ja que "no n'hi ha prou" amb la denúncia de Vox en solitari.

SENSE TERMINIS PER FER-HO "BÉ"



En qualsevol cas, ha evitat donar terminis per registrar la moció de censura al Congrés i ha apuntat que “és molt més important fer les coses bé que fer-les precipitadament”. De moment, Santiago Abascal ha iniciat una ronda de contactes per sumar suports i cercar un candidat que pugui ser de consens.

El que no veu possible és que algun diputat del PSOE trenqui la disciplina de vot i s?alci contra el cap de l?Executiu. A parer seu, hi haurà algun socialista a qui l'acció del Govern li sembli "malament", però veu el partit completament en mans de Sánchez i "no hi ha ningú que li porti la contrària".

"No hi ha cap alcalde, regidor, diputat, senador o representant institucional del PSOE que avui pugui negar que és representant de Pedro Sánchez i aliat de separatistes, comunistes i filoetarres --ha acusat--. Mentre segueixin al PSOE, són aliats de Pedro Sánchez; i si no, ja se n'haurien anat.