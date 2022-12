La portaveu del Govern, Patrícia Plaja / @EP

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha sostingut que l'Executiu català està "satisfet" amb les reformes del Codi Penal per eliminar la sedició i modificar la malversació, i ha reiterat que per a la Generalitat les conductes de l'1-O no van ser constitutives de delicte.

"El Govern considera que s'ha fet un avenç amb el Codi Penal. Per tant, n'està satisfet. Però no és la reforma que faria al 100%", ha dit en roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu.

MÉS INFORMACIÓ La Comissió de Justícia tramita la reforma de la sedició i de la malversació, que ara anirà al Ple del Congrés

Plaja ha emmarcat aquestes reformes als "fruits" de la taula del diàleg, i encara que ha defensat que milloren el Codi Penal --en particular, amb la derogació de la sedició-- ha subratllat que això no significa que els sembli una norma exemplar , en les paraules.

Al seu parer, aquestes modificacions eviten que es facin servir delictes com la malversació "amb l'única finalitat de perseguir l'independentisme", i sense despenalitzar la corrupció.

"Posar la mà a la caixa no només s'ha de perseguir sinó castigar", ha defensat la portaveu.

Preguntada per si amb la nova normativa podrien perseguir-se els fets de l'1-O , ha contestat que el Govern treballa perquè “els ciutadans i ciutadanes de Catalunya puguin votar en un referèndum acordat amb l'Estat”.

TAULA DEL DIÀLEG



Plaja ha celebrat els "avenços importants" en el marc de la taula del diàleg, en què ha assenyalat que el Govern treballa per aconseguir l'amnistia i l'autodeterminació, i ha recordat que està pendent de celebració una altra taula abans que finalitzi l'any .

"Poques coses d´aquest Govern ha estat més criticades que la taula per part de sectors de l´independentisme ", ha advertit Plaja, que ha assegurat que encara no s´ha tancat una data per a la trobada entre la Generalitat i l´Executiu central aquest desembre.

Preguntada pel tuit del secretari general Jordi Turull, que va escriure "#GanaMarchena" en reacció al pacte d'ERC i PSOE per reformar la malversació, la portaveu del Govern ha rebutjat valorar-ho.