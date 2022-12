La vicepresidenta de la Comissió de comissió de Llibertats Civils, Justícia i Assumptes d'Interior, Maite Pagaza / @EP

L'eurodiputada de Ciutadans Maite Pagazaurtundua vol que s'investigui com a amenaça híbrida el cas de les connexions de Rússia amb l'independentisme català i per això ha distribuït entre els seus col·legues a l'Eurocambra un vídeo en què posa de manifest aquestes.



"Després de cinc anys de treball minuciós, comencem a veure més clar sobre com els agents de (Vladimir) Putin han intentat encoratjar el moviment secessionista català amb l'objectiu de desestabilitzar la nostra democràcia", ha sostingut l'eurodiputada en un comunicat.



La vicepresidenta de la Comissió de Llibertats i membre del comitè especial d'Ingerències Estrangeres i Desinformació del Parlament Europeu ha subratllat que encara queden punts per dilucidar que hem d'abordar de manera conjunta en el marc de l'estudi de les amenaces híbrides a què estem sotmesos. ".



Pagazaurtundua vol que l'Eurocambra doni mandat al Centre Europeu d'Excel·lència per a la Lluita contra les Amenaces Híbrides (Hybrid CoE), a Hèlsinki, per fer un estudi d'aquest cas. "Necessitem tenir un coneixement més detallat de qui i com es van gestar aquestes connexions, que van més enllà de simple desinformació a les xarxes, i analitzar com va néixer aquesta operació, convertida en amenaça híbrida, per desestabilitzar la Unió", ha argumentat.



El vídeo que ha fet l'oficina de l' eurodiputada de Cs mostra, a través d'un repàs de diferents informacions que han anat apareixent des del 2017, que el cas català és un bon cas d'estudi d'amenaça híbrida.



Pagazaurtundua confia que ajudi els eurodiputats a la seva feina quan rebin l'esborrany d'informe final que es presentarà el 12 de gener i que serà sotmès posteriorment a esmenes, per a la seva votació en comissió a finals d'abril de 2023. Està previst que el Ple de maig doni per conclòs aquest informe, després d'un any de treball sobre les actuacions de potències com la Xina i Rússia, però també Veneçuela o Iran, a territori europeu.