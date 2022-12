El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , traslladarà personalment al líder de Vox, Santiago Abascal que una moció de censura només serveix per "blanquejar" l'agenda de "barbaritats" de Pedro Sánchez, segons han indicat fonts de la direcció nacional del PP, que s'inclinen per l'abstenció en cas que el partit de Santiago Abascal presenti finalment aquesta iniciativa parlamentària.

"No votarem que no" , confirmen des de la cúpula del PP que lidera Feijóo , on critiquen que es demani a la seva formació aclarir ja el sentit concret del seu vot quan ni tan sols s'ha presentat la moció de censura ni saben qui serà el candidat. Segons aquestes fonts, en un partit democràtic aquest assumpte ha de ser objecte de debat i reflexió i és una “frivolitat” exigir ja al PP una posició concreta.

Si el PP que liderava Pablo Casado va votar en contra de la primera moció de censura que va presentar Vox contra Pedro Sánchez a l'octubre del 2020, la direcció nacional actual que lidera Feijóo es decantarà en aquesta ocasió per l'abstenció o pel 'sí', sent més probable la primera opció, segons les fonts consultades.

En qualsevol cas , el PP considera que una moció de censura només servirà per "reforçar" i "enfortir" Pedro Sánchez perquè li donarà una "victòria parlamentària", segons ha reconegut públicament el mateix Feijóo, que creu que la solució passa perquè els ciutadans votin a les urnes on es veurà reflectit que el president del Govern no compta amb la "majoria social" encara que sí que tingui majoria parlamentària al Congrés.

CREEN QUE VOX OPTA PEL TRACTAMENT "INADEQUAT"



Per això, a 'Gènova' insisteixen que, encara que comparteixen amb Vox el "diagnòstic" que cal desallotjar Pedro Sánchez de la Moncloa, consideren que el tractament elegit pels d'Abascal és "inadequat" . És més, fonts de la direcció del PP adverteixen que això només contribueix a l'estratègia de Sánchez basada en 'divideix i venceràs'.

El líder del PP va rebre un missatge d'Abascal comunicant-li la intenció de presentar una moció de censura, després que hagués anunciat públicament la seva moció, segons fonts de l'equip de Feijóo. Divendres passat 9 de desembre, després de conèixer-se les esmenes per renovar el Tribunal Constitucional i rebaixar la malversació, el president de Vox ja va oferir al PP una moció de censura amb un candidat neutral davant el "cop constitucional" de Sánchez.

Tot i que Feijóo ja s'ha pronunciat públicament en contra de presentar una moció de censura, té previst respondre ben aviat a Abascal per traslladar-li en privat els seus arguments, segons han confirmat fonts del seu equip. Aquesta comunicació també la mantindran més membres del seu equip amb dirigents de Vox.

Segons subratllen fonts de la cúpula del PP, en aquestes converses traslladaran a Abascal que presentar una moció és una forma de "blanquejar" i "enfortir" el Govern de Sánchez. A les files del PP hi ha veus que sostenen que l'estratègia ha de passar per convèncer Vox perquè no registri al final una moció que només donarà aire a Pedro Sánchez perquè saben que "es perdrà" al Congrés.

Des de 'Génova' insisteixen que la "bufeta" a Sánchez s'ha de donar a les urnes, no al Congrés perquè la moció de censura no compta amb majoria suficient per prosperar. La secretària general del PP i portaveu del Grup Popular, Cuca Gamarra, ho ha comprovat després de fer una ronda de contactes amb els grups més petits del Congrés i gairebé tots han expressat el rebuig a aquesta iniciativa.

HI HA VOTANTS DEL PP QUE NO ENTENDRIEN UN "NO"



Fonts del PP consultada consideren que Feijóo està en una posició diferent de la de Casado i té més autonomia en la seva decisió al no haver jugat al terreny de Vox aquests mesos com, al seu entendre, sí que feia l'anterior president del PP.

A més, segons admeten alguns càrrecs del PP en privat, hi hauria votants del partit que no entendrien en aquest moment que el Grup Popular votés en contra d'aquesta moció de censura quan Feijóo està recorrent Espanya demanant suport per fer fora Pedro Sánchez de Moncloa.

De fet, aquestes mateixes fonts recorden que hi ha electors del PP que estan fins i tot amb les tesis de l'exportaveu del Grup Popular al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, que divendres passat va animar Feijóo a presentar una moció de censura contra el cap del Executiu per "disputar-li la seva hegemonia" a la Cambra Baixa, malgrat que no en tingui prou majoria perquè se'n surti.