El ministre d'Universitats, Joan Subirats / @EP

La Comissió de Ciència, Innovació i Universitats del Congrés va aprovar aquest dimarts el dictamen del projecte de Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) amb el rebuig del Partit Popular, Vox i BNG i les abstencions de Ciutadans i EH Bildu.



Després d'aquest tràmit, el projecte de llei, que ha rebut el suport del PSOE, Unides Podem, ERC i PNB, passarà al seu debat al Ple de la Cambra Baixa el proper 22 de desembre . Durant la Comissió celebrada aquest dimarts, els grups parlamentaris també van aprovar tretze esmenes transaccionals a esmenes del Grup Plural (11) i del Partit Popular (2).

LA NOVA LLEI D'UNIVERSITATS, EN SIS PUNTS

1. COL·LEGIS MAJORS: amb l'esmena proposada per Mas País-Verdes Equo, es prohibeix que els col·legis privats no mixts o segregats puguin adscriure's a universitats públiques. Aquesta decisió ha estat celebrada per Íñigo Errejón, ja que considera que "cal garantir un model de residències d'estudiants que es regeixi pels principis d'igualtat", mentre que el PP s'ha mostrat completament en contra. "Incorporar alguna cosa perquè hi ha hagut un escàndol, que rebutgem de ple, no serveix a una nova llei ", ha advertit la diputada María Jesús Moro, en referència al que ha passat al col·legi major, durant la seva intervenció a la Comissió del Congrés reunida per a estudiar les esmenes presentades a la LOSU.

2. ESTABILITAT LABORAL DELS PROFESSORS: la nova llei entrarà en vigor el primer semestre del 2023, tot i que tot allò relacionat amb les condicions del professorat s'aplicarà a partir del curs 2025-26. Aquí serà quan la temporalitat es redueixi un 8%, en comptes del 40% que hi ha actualment, per als docents visitants, distingits i substituts. Pel que fa als professors associats, es mantindrà el contracte indefinit i baixaran fins a les 120 hores lectives, a diferència de les 180 que hi ha establertes ara.

3. FINANÇAMENT: entre les millores que inclou la LOSU, el PSOE destaca el compromís d'assolir un mínim de l'1% del PIB de finançament per al sistema universitari, establint que les administracions públiques dotin a les universitats dels recursos econòmics necessaris per garantir-ne el suficiència i estabilitat financera. Tot i això, s'establirà un calendari d'adaptació fins al 2030.

4. 'ATUR ACADÈMIC' I FORMACIÓ PER A TOTA LA VIDA: es reconeix per primera vegada l''atur acadèmic' dels estudiants, que seria un equivalent a la vaga a l'àmbit laboral. També s'augmenta la representació dels estudiants als òrgans de govern. Al claustre, passarà a ser del 25%; al consell de govern, el 10%; als consells de facultat i departament, el 25%. Finalment, els professionals que acreditin experiència en un camp laboral podran matricular-se a una facultat sense necessitat d'accedir-hi mitjançant el batxillerat o la selectivitat.

5. RECTORAT: amb aquesta modificació, les universitats poden establir de manera autònoma els requisits perquè un professor pugui aspirar al càrrec de rector, el mandat del qual s'estendrà fins als sis anys i no és renovable.

6. BRETXA DE GÈNERE: la LOSU oferirà eines per lluitar contra la bretxa de gènere, sobretot quan les docents es quedin embarassades i hagin de fer una aturada professional en la seva carrera laboral.

EL PSOE CÀRREGA CONTRA VOX: "NO HAN FET RES EN EL PROCÉS"



Per la seva banda, el diputat del PSOE Roberto García Morís ha agraït la feina de tots els grups parlamentaris excepte la de Vox: "Hi ha poc que agrair-los perquè no han fet absolutament res en aquest procés, van estar a la Ponència sense obrir la boca i avui , amb càmeres, sí que vénen a insultar".



Tot i això, el diputat de Vox Pedro Fernández ha alertat que el projecte de la nova Llei d'Universitats "genera un alt grau de confusió" ja que, al seu parer, " fomenta la ideologització de la Universitat des de la seva confecció, una estratègia molt comú en règims comunistes". "Pretenen traslladar a la societat la divisió entre homes i dones ja que el text aprofundeix la sobreregulació en matèria d'igualtat", ha afegit.



Durant la seva intervenció, el diputat d'Unides Podemos Gerardo Pisarello ha destacat que el Ministeri d'Universitats tenia "claríssim" que era una reforma "impostergable": " Cal reaccionar amb tots els actors que incideixen en la política universitària".



LA LOSU FOMENTA EL CATALÀ, EUSKERA I GALLEC A L'ERASMUS

Des d'ERC han celebrat que el text asseguri que l'estudiantat "conegui en quina llengua es cursarà la matèria i que es fomenti el català en programes com Erasmus+ ", així com que reconegui per primera vegada el dret a l'atur acadèmic que permetrà que els alumnes "poden defensar els seus drets amb més llibertat". "Volíem assegurar que l'estudiantat guanyava drets amb aquesta llei", ha apuntat la diputada del Grup Republicà Marta Rosique, que ha lamentat que no s'hagi admès la proposta de la seva formació perquè el Rei "no segueixi signant els títols universitaris".



La diputada d'EAJ-PNB Josune Gorospe ha destacat que "gran part" de les esmenes de la seva formació "han estat incorporades" i ha fet referència que la nova norma reforça les funcions de les agències d'avaluació de les comunitats autònomes; a la promoció de les llengües oficials dels territoris , "amb un foment de l'idioma propi de les comunitats autònomes"; o que es reforci la cooperació transfronterera per a les comunitats autònomes partícips en euroregions.



Tot i que el BNG no ha donat suport al text de la nova llei, el diputat Néstor Rego ha aplaudit que s'hagi admès l'esmena que limitava els contractes del personal docent i investigador a tres anys, “un pas important i insuficient”. També ha celebrat la incorporació de les llengües cooficials "de manera clara" al sistema universitari.



Per al diputat de Ciutadans Juan Ignacio López-Bas, aquest projecte de llei és una "oportunitat perduda": "Ens sembla insuficient. La Universitat no pot ser mas d'opcions polítiques, el Govern no ha mogut un dit per garantir la neutralitat dels espais universitaris".

Finalment, EH-Bildu ha criticat que el finançament "s'havia de millorar": "Fins a l'últim minut no hi ha hagut una redacció mínimament acceptable".