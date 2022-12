Pedro Sánchez i Pere Aragonès - EUROPAPRESS

El portaveu del Grup Socialista al Congrés, Patxi López , ha garantit aquest dimarts "radicalment" que el PSOE "no acceptarà cap referèndum d'independència" a Catalunya com el que ha tornat a plantejar ERC , al portaveu del qual, Gabriel Rufián, ha recordat que el Codi Penal continua contemplant el delicte de rebel·lió i que, com es va fer el 2017, també es podria tornar a aplicar l'article 155 de la Constitució.

Així s'ha pronunciat López en una roda de premsa a la Cambra Baixa, després de les paraules de Rufián en què el portaveu independentista ha assenyalat que la reforma del delicte de malversació que ha pactat amb el PSOE està pensada per a "futurs fets" i " futures generacions" i no s'ha negociat sobre la base de la situació dels condemnats pel 'procés'.

"Aquest grup, aquest partit i aquest govern no acceptarà cap referèndum d'independència a Catalunya, si algú demana un referèndum posarem sobre la taula l'Estatut, si algú ens ve a parlar d'independència posarem sobre la taula el Títol VIII de la Constitució ", ha sentenciat el portaveu socialista.

López ha reconegut que la supressió del delicte de sedició i la reforma del de malversació ha suposat, "d'alguna manera", la "conclusió" de la política desplegada pel Govern per recuperar la "concòrdia" a Catalunya, però ha recordat que el Estat continua comptant amb instruments per afrontar un eventual referèndum il·legal.

I, en concret, ha citat l'article 155 de la Constitució amb una aplicació que van pactar el PSOE i el PP després del referèndum del 2017, i també el delicte de sedició. "Instruments tenim; el que no farem serà asseure'ns, com va fer Rajoy", ha apuntat el portaveu socialista.

NI VIA PACTADA NI UNILATERAL

En el mateix sentit s'ha expressat el ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, que ha afirmat que no se celebrarà un referèndum "ni per la via pactada ni per la via unilateral" perquè és contrari a la Constitució i suposaria “cronificar” el conflicte.

En aquests termes s'ha pronunciat Bolaños en una entrevista a TVE, després de ser preguntat per les declaracions de Junqueras en què ha assegurat que l'organització d'un referèndum "no està contemplat al Codi Penal i per tant no és un delicte" i que és democràtic fins i tot si es convoca per la via unilateral.

"El referèndum és contrari a la nostra Constitució i no es pot celebrar. Tampoc és una solució perquè és divisiva i només cronificaria el conflicte", ha emfatitzat el ministre, que ha recordat que el que es va signar a la taula de diàleg del juliol d'aquest any és que tant el Govern com la Generalitat farien “política dins de la llei i la Constitució”.

Encara que això pugui semblar una obvietat --ha dit el ministre-- "l'any 2017 no es va fer", ha assegurat, alhora que ha indicat que també van parlar a la Mesa que les solucions "han de ser transversals i que busquin ponts d'entesa”.

Així, preguntat sobre la posició que prendria el Govern si es produeix aquesta convocatòria per la via unilateral, Bolaños ha recalcat que "ho descarta", alhora que ha reivindicat que l'Executiu està centrat a "superar aquest enfrontament i aconseguir que la convivència estigui garantida".

El GOVERN RESTA IMPORTÀNCIA AL 'NO' DEL PSOE

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha tret importància a la negativa de Félix Bolaños, de celebrar un referèndum a Catalunya: “Estem acostumats al no pel no”. Ho ha dit aquest dimarts a la roda de premsa posterior al Consell Executiu, en què ha afirmat que no és la primera vegada que el Govern central diu que no passaran coses que després sí que han passat.

"El Govern hi està acostumat. Escoltem que no hi hauria taula de negociació, que no hi hauria indults, que no es derogaria la sedició i que era molt difícil que hi hagués algun canvi en la malversació. Ara diuen el mateix respecte al referèndum", ha sostingut Plaja .



Ha afegit que l'Executiu català treballa amb l'objectiu que "Catalunya torni a votar en un referèndum" , i ha assegurat que serà el president de la Generalitat, Pere Aragonès, qui coordinarà la proposta d'acord de claredat, així com l'encarregat de anunciar-ne el format.

"Les properes setmanes es veurà com es dóna forma a aquest acord de claredat. Ara és el moment d'escoltar i recollir totes les propostes i després es donarà forma i es concretarà aquest acord de claredat", ha detallat la portaveu.