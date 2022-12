Foto: Europa Press

Menys de 24 hores després de confirmar que es presentarà a les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona del 2023, Xavier Trias va concedir una entrevista a betevé . En ella, el candidat de Junts va dir que està convegut que la majoria de barcelonins estan en contra de la unió dels dos extrems del tramvia i que, si es torna a convertir en alcalde, consultarà la ciutadania sobre això, encara que les obres ja hi siguin en marxa.

MÉS INFORMACIÓ Xavier Trias serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona a les municipals del 2023

"Estic convençut que la resposta seria encara més negativa que quan Hereu va fer la consulta", va assegurar a la televisió pública de la ciutat.

De la mateixa manera, Trias també va dir que "no em presentaria si cregués que no tinc possibilitats" va abordar temes com la seguretat i va dir que, encara que està a favor que hi hagi els carrils bici, "no pot ser que els vianants estiguin espantats per les bicicletes i els patinets".