Foto: Europa Press



El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha sostingut aquest dimecres que no hi ha cap eurodiputat espanyol que estigui sent investigat "ni de prop ni de lluny" en el cas Qatargate, el presumpte pagament de suborns a membres de l'Eurocambra per part d'aquest país del golf.

En resposta a una pregunta formulada pel diputat d'EH Bildu Jon Iñarritu al Ple del Congrés d'aquest 14 de desembre, el ministre ha reconegut la seva preocupació per aquest cas, que ha considerat "d'extrema gravetat", alhora que ha confiat en que la investigació que la Policia i la Fiscalia belga estan duent a terme arribi "fins al final".

Alhora, ha assenyalat que sobre la base de la informació de què disposa "en aquests moments cap eurodiputat espanyol està ni de prop ni de lluny sent investigat", alhora que ha indicat que ha parlat d'aquest assumpte amb els seus homòlegs europeus a la reunió que van mantenir dilluns passat 12 a Brussel·les i traslladat la disposició del Govern a "col·laborar en tot el que es pugui".

Albares ha subratllat que si alguna cosa demostra aquest cas és que “la corrupció internacional existeix i cal reforçar la cooperació” en la lluita contra ella. En aquest sentit, ha reivindicat que "si alguna és la senya d´identitat d´aquest Govern és precisament aquesta, la lluita contra la corrupció".