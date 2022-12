Veus feministes vinculades al PSOE asseguren estar indignades per la “deriva” del partit amb la Llei Trans. Així ho han explicat a VozPópuli figures com Alicia Miyares, que va impulsar Femes, una associació que va néixer per rebatre la posició presa pel Govern de Pedro Sánchez davant d'una de les polítiques estrella de Podem, socis del govern de coalició.

"El PSOE s'ha plegat a les teories d'un soci minoritari i als discursos de la doctrina queer desfent-se de tot el seu llegat feminista. És realment indigne", ha afegit la militant socialista, que ha fet que assisteixin la majoria de persones possibles a la manifestació nocturna del proper divendres 16 de desembre.

De fet, les entitats convocants han publicat un manifest contra els postulats de la llei.