Jaume Collboni @ep

El primer tinent d'alcalde de Barcelona i candidat del PSC a les eleccions municipals del 2023, Jaume Collboni , ha retret a l'exalcalde i candidat de Junts que "intenti seduir" electors socialistes, d' ERC i de Cs .

"Crec que és molt agosarat des d'un àmbit polític com és el de Junts, que té com a líders Puigdemont i Borràs, intentar seduir espais electorals com el del PSC, antics votants de Cs o fins i tot d'ERC", ha dit en declaracions als periodistes després de la inauguració del III Cercle Internacional d'Art Modern i Contemporani By Invitation.

Per a Collboni, el més important és tenir un projecte i idees de futur per a la ciutat i ha remarcat que està en contra de la proposta que ha fet Trias per no unir el tramvia per la Diagonal: “Aquí ja no tenim un acord”.