L'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz / @EP

La Fiscalia Anticorrupció haurà d'adaptar el seu escrit d'acusació sobre l'operació Kitchen, relativa al presumpte espionatge orquestrat des del Ministeri d'Interior de Jorge Fernández Díaz contra l'extresorer del PP Luis Bárcenas per robar-li informació sensible, a la reforma del delicte de malversació dissenyada per PSOE i ERC.



L'acusació d'Anticorrupció en aquesta peça separada número 7 del 'cas Villarejo' està pràcticament feta, a l'espera que el Jutjat Central d'Instrucció Número 6 doni accés al material complet de la investigació duta a terme durant aquests anys, un moviment que el Ministeri Públic espera des de fa setmanes.



Tot i això, fonts d'aquesta Fiscalia Especial han avançat que, previsiblement, caldrà canviar l'acusació esbossada per ajustar-la a la nova configuració del delicte de malversació que han plantejat PSOE i ERC, la qual suposa i rebaixar les penes actuals allà on s'observi que no hi ha ànim de lucre o on la conducta delictiva consisteixi a fer servir els diners per a un fi diferent del previst.



A ' Kitchen ' ja es coneixen les acusacions formulades per les acusacions populars que exerceixen PSOE i Podem, que reclamen respectivament una condemna de 47 anys i 41 anys de presó per a l'exministre d'Interior, a qui la investigació judicial ha situat com el presumpte 'cervell' de 'Kitchen', un operatiu il·legal del qual també haurien participat el seu exsecretari d'Estat Francisco Martínez, l'exDAO Eugenio Pino i comissaris com José Manuel Villarejo.



Altres fonts de la mateixa Fiscalia adverteixen que aquesta no serà l'única causa on cal revisar l'acusació formulada, si finalment el text aprovat per les Corts Generals és el ja conegut.



A més, les fonts fiscals auguren que el degoteig de revisions no es restringirà únicament als escrits d'acusació, sinó que s'espera igualment una successió de revisions de condemnes fermes, apuntant com a exemple la dinàmica generada per l'entrada en vigor de la coneguda com a 'llei del sol sí que és sí'.



CAIGUDES A LA PRESCRIPCIÓ

Les fonts esmentades observen un tercer punt d'impacte de la reforma de la malversació: la prescripció . I això perquè una caiguda dràstica de les penes comportaria també una caiguda en els terminis de caducitat dels delictes.

La conseqüència, expliquen les fonts esmentades, és que aquelles causes on les investigacions van arrencar quan la responsabilitat criminal estava a punt d'expirar podrien haver de tancar-se si aquesta reducció dels temps aboca a la conclusió que quan es van obrir ja no es podia perseguir penalment.



No obstant això, alhora recalquen que aquest impacte estarà esmorteït perquè només afectarà els casos que no hagin estat jutjats, per la qual cosa els que tinguin almenys una primera sentència seran immunes a aquest efecte.



LA REFORMA DE LA MALVERSACIÓ

Aquesta conseqüència es deriva de l' article 131 del Codi Penal , que vincula la quantia de les penes als terminis de prescripció, de manera que “els delictes prescriuen als 20 anys, quan la pena màxima assenyalada al delicte sigui presó de 15 anys o més. "; i "als 15, quan la pena màxima assenyalada per la llei sigui inhabilitació per més de 10 anys o presó per més de 10 i menys de 15 anys".



Els delictes caducaran als 10 anys , continua el precepte, "quan la pena màxima assenyalada per la llei sigui presó o inhabilitació per més de 5 anys i que no excedeixi de 10"; i als 5 anys per als altres il·lícits penals, "excepte els delictes lleus i els delictes d'injúries i calúmnies, que prescriuen a l'any".



Cal recordar que la reforma de la malversació dibuixa tres supòsits diferents: quan hi hagi ànim de lucre, mantenint les penes actuals (de 2 a 12 de presó i 6 a 20 d'inhabilitació); i dos tipus nous: un sense ànim de lucre per a "usos privats" (de 6 mesos a 3 anys de presó i inhabilitació d'1 a 4 anys) i un altre per quan allò malversat va a un fi diferent del previst (d'1 a 4 anys de presó i 2 a 6 d'inhabilitació).