El PSOE ha fet un pas més aquest dimecres en la reforma legal per poder desallotjar 'okupes' en 48 hores en cas d'aplanament de casa, però ha introduït una excepció per prendre mesures de protecció especial quan hi hagi afectades persones en risc d'exclusió social.

Els Mossos desallotgen una nau okupada a Barcelona @ep

Inicialment, el PSOE va aprofitar la tramitació de la Llei d'Eficiència Organitzativa de la justícia per presentar al setembre dues modificacions legislatives per agilitzar els desallotjaments d'immobles ocupats il·legalment: que els jutges puguin ordenar la sortida dels okupes en 48 hores i que els jurats populars deixin d'ocupar-se dels casos d'aplanament de casa.

En aquelles esmenes, el que plantejava el PSOE era una modificació d'article 544 sexies de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECrim) perquè en els casos d'"aplanament de casa o usurpació de béns immobles o d'un dret real immobiliari de pertinença aliena" el jutge o tribunal pugui "acordar motivadament el desallotjament en el termini màxim de 48 hores des de la petició a instància de la part legítima o des de la remissió de l'atestat policial".

Tot això "sense necessitat de la presentació de caució, si els ocupants de l'immoble no exhibeixin en aquest termini el títol jurídic que legitimi la permanència a l'immoble".

I en cas que els ocupants fossin menors o persones en risc d'exclusió social o especial vulnerabilitat, el PSOE proposava que, acordat el desallotjament, un jutge o un tribunal ho comuniqui "immediatament" a l'entitat pública local o autonòmica competent en matèria de serveis socials i de protecció de menors, així com a la Fiscalia.

Aquestes esmenes, defensades per Patxi López, van ser molt criticades per Unides Podem, que va acusar els socialistes d'estar "descentrats" i els va recordar que "no governen amb el PP".

Però el PSOE ha continuat endavant i aquest dijous, a la ponència de la cita llei de Justícia, ha ofert un acord al PDeCAT abundant en els desallotjaments de 48 hores.

Segons l'última redacció dels socialistes, s'incideix en l'agilitació dels desnonaments en aquests casos d'aplanament: "En els processos relatius a aplanaments de domicili o usurpació de béns immobles o d'un dret real immobiliari de pertinença aliena, el jutge o el tribunal podrà acordar motivadament el desallotjament en el termini màxim de 48 hores des de la petició a instància de part legítima o des de la remissió de l'atestat policial, sense necessitat de la prestació de caució, si els ocupants de l'immoble no exhibeixin en aquest termini el títol jurídic que legitimi la permanència a l'immoble", es reafirma.

Però es matisa més la regulació quan els llogaters són persones en situació de vulnerabilitat o hi ha menors: "Quan amb motiu de l'adopció i l'execució del desallotjament a què al·ludeix l'apartat primer es posés de manifest l'existència de persones en risc d'exclusió social o d'especial vulnerabilitat o una situació de risc o possible desemparament d'un menor, el jutge o el tribunal ho comunicarà immediatament a l'entitat pública local o autonòmica competent en matèria de serveis socials i de protecció de menors així com al Ministeri Fiscal, a fi que puguin adoptar les mesures de protecció que siguin necessàries", precisa.