Gossos de caça - EP

Unides Podem i el PSOE han trencat l'acord assolit aquest dimecres al matí i signat per tots dos a primeres hores de la tarda al Congrés dels Diputats al voltant de l'informe de ponència del projecte de llei de protecció, drets i benestar animal.

Finalment, el projecte de llei es debatrà i votarà aquest dijous 15 de desembre, així com l'esmena socialista que planteja excloure els gossos de caça i de treball de la norma, ja que han decidit a última hora mantenir la proposta que rebutgen els ' morats'.

Fonts socialistes han informat al final de la reunió de ponència que la seva esmena original seguirà vigent, tal com es va acordar amb tot el sector i el medi rural. Així, confirmaven que en no retirar-la en aquest moment no hi havia acord.

De fet, fonts del POSE asseguren que l'esmena exclou els gossos de caça de la llei amb una redacció que "no ha canviat en cap moment" i critiquen que Unides Podem s'ha precipitat anunciant un acord que després de diverses lectures podia generar "una clara inseguretat jurídica".

En aquest sentit, defensen que el PSOE no deixarà de banda el medi rural i un sector tan rellevant per a l'economia i diu que està a la mà d'Unidas Podemos que aquesta llei tiri endavant, "amb un gran consens que inclogui el sector i el medi rural".

ACORD BOLANYS-BELARRA



Tot i això, fonts de la negociació d'Unidas Podemos han expressat el seu enuig perquè l'acord va ser pactat dimarts a la nit entre els ministres de Presidència, Félix Bolaños, i la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, amb un text proposat pels socialistes que va ser acceptat pels seus grups parlamentaris dimecres al matí en una esmena conjunta.

Així, han relatat que després d'acceptar el nou text al matí, els dos grups van estampar les firmes a la tarda, cap a les 17.00 hores, però uns quaranta minuts després van optar per trencar el pacte i tornar a recuperar l'esmena que exclou els gossos de caça i de treball de la llei esmentada.

Al matí, no obstant, el pacte signat per tots dos --segons el text al qual ha tingut accés Europa Press-- considerava tots els gossos "animals de companyia" inclosos els de caça, rehales i animals auxiliars de caça i establia que tots quedaran sotmesos a la normativa europea vigent, l'estatal i l'autonòmica corresponent.

En acabar la reunió de ponència, la secretària d'Estat per a l'Agenda 2030, Lilith Vestrynge, que ha assistit a la reunió parlamentària acompanyada pel director general de Drets dels Animals, Sergio García Torres, ha confirmat en declaracions als mitjans que el PSOE ha sortit del pacte i que manté viva l'esmena acordada prèviament amb el PP, el PNB ia la qual també s'hi va sumar Cs.

Així, ha afirmat que desconeix els motius pels quals el PSOE s'ha retractat "a última hora", després d'haver signat la seva pròpia proposta i pels quals ha dit que "incompliria l'acord".

Per això, ha demanat als socialistes que "reconsiderin" la seva decisió després d'acusar-los d'estar "pensant a deixar caure" la primera llei de benestar animal que té Espanya.

"Esperem que reconsiderin la seva decisió perquè nosaltres els acords a què arribem, els complim i esperem que ells també facin el mateix en aquest sentit", ha postil·lat.

D'aquesta manera, ha confirmat que la ponència ha tancat sense acord i, per tant, les esmenes es debatran aquest dijous a la Comissió de Drets Socials i Agenda 2030.

Vestrynge ha posat èmfasi que la proposta de pacte va arribar per la part socialista, que UP va acceptar perquè després el PSOE hagi "incomplit" l'acord tancat "a alt nivell" i ja signat pels grups parlamentaris dimecres a les últimes hores. "No estan complint la seva paraula", ha retret.

En tot cas, espera que encara puguin recapacitar i valorar que “els acords es compleixen com fa Unides Podem”. La proposta socialista passava per considerar els gossos de caça animals de companyia perquè estiguessin igual de protegits que la resta d'animals, que es regirien a més per les lleis autonòmiques que s'haurien d'homologar a la llei estatal. "Desconeixem els motius pels quals s'han retractat i s'han retirat de l'acord", ha retret.

"No entenem", ha insistit la secretària d'Estat que veu una "incoherència" la postura dels socialistes al voltant de l'exclusió dels gossos de caça de la norma per dir després que estaran protegits per una llei estatal. "No té sentit", ha afegit.

LA RFEC SEGUIRÀ TREBALLANT



Després de conèixer-se aquests fets, la Reial Federació Espanyola de Caça (RFEC) ha manifestat en un comunicat no tenir "constància que hi hagi un acord entre PSOE i Podem" per desbloquejar el projecte de Llei de Protecció, Drets i Benestar dels Animals incloent a els gossos de caça.

Per això, la RFEC ha demanat "prudència" i ha avançat que seguiran "treballant intensament amb els diferents grups parlamentaris perquè es compleixin els compromisos adquirits amb el sector".