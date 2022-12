El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, han signat aquest dimecres a la tarda un acord per als Pressupostos del 2023 al Palau de la Generalitat. Les negociacions amb el partit liderat per Albiach són les que estaven més avançades i el Govern continua en converses amb PSC-Units i Junts.

Pere Aragonès i Salvador Illa @ep

El vuit diputats dels comuns sumats als 33 d'ERC no arriben a la majoria necessària per aprovar els comptes. El Govern encara necessita 27 vots més a favor, per la qual cosa és imprescindible que pacti amb almenys un dels altres dos partits amb què mantenen converses: PSC o Junts.

L'anterior Govern de coalició d' ERC i Junts ja va aprovar els pressupostos actuals amb el suport dels comuns, ara fa un any. Tot i això, el suport dels de Puigdemont serà molt complicat d'aconseguir després que abandonessin el Govern i comencessin a exercir una oposició fèrria contra el Govern d'Aragonès. Per això, els republicans estan centrant els seus esforços en un partit amb què ara mantenen millor sintonia, el PSC.

LLUNY D'UN ACORD

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, s'ha reunit aquest dimecres amb Aragonès per tancar un acord amb els republicans, sense aconseguir acostar postures: "Estem lluny d'un acord encara. Cal treballar molt més, i això és el que he traslladat", ha dit. En declaracions als periodistes, ha assegurat que "les coses estan verdes" tot i que en les últimes setmanes el clima i el mètode de treball a les negociacions hagi millorat, en les seves paraules.

Sobre si el pacte amb els comuns dificulta un acord amb el PSC, ha destacat segueixen negociant i que "en allò que depengui del PSC hi haurà un acord de Pressupostos a Catalunya".

Illa ha deixat una porta oberta a l'acord celebrant que el Govern ara tingui "presa" amb els Pressupostos. Tot i això, adverteix que encara que els socialistes treballin contrarellotge, el que és prioritari per a ells és arribar a un bon acord.

555 MILIONS PER A UN PLA DE XOC SOCIAL

A l'acord tancat entre el Govern i els comuns es contempla un pla de xoc social de 555 milions d'euros per als Pressupostos del 2023 i una pujada de 279 milions a la dotació pressupostària de l'àmbit assistencial de la sanitat , amb l'objectiu d'"aconseguir que el 25% del pressupost d'àmbit sanitari es destini a l'atenció primària”.

El pla de xoc que preveu l'acord conté mesures com ara actualitzar l'índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) en un 8%, fins a 615 milions d'euros mensuals, així com destinar 50,7 milions a estendre les bonificacions del transport públic el 2023, destinar un milió d'euros a estendre la gratuïtat de la T-16 i ampliar la T-Jove als 30 anys.

En l'àmbit sanitari, un dels esculls en les negociacions amb els comuns, ambdues parts han aconseguit acordar l' increment de 279 milions en atenció primària , cosa que "representa un augment del 15,3% respecte al 2022", dels quals es destinaran 100 milions a un pla de millora a l'accessibilitat als equips d'atenció primària.

El pacte contempla 20 milions d'euros a "consolidar les mesures de suport" en salut mental per a joves, i 40,8 per desplegar la llei de salut bucodental, amb la contractació d'higienistes fins arribar als 365 i reforçar la dotació d'odontòlegs a l'atenció primària.

NO MODIFIQUEN L'IRPF



En matèria fiscal, el pacte no inclou la pujada del tram autonòmic d'IRPF com reclamaven els comuns , però sí que contempla impulsar la creació d'un impost als creuers, així com l'impost als aliments ultraprocessats, que ja es va incloure al pacte pressupostari entre Govern i comuns del 2022.

També compta amb un increment del 33% de la tarifa de l'impost d'habitatges buits , i "realitzar els ajustaments necessaris a la tarifa de l'impost sobre el patrimoni amb l'objectiu que incorpori noves tarifes per als grans patrimonis" ajustades a les que es derivin de l'impost estatal de grans fortunes, cosa que suposarà augmentar en 12 milions la recaptació de la Generalitat, segons el text de l'acord.

Pel que fa a habitatge, han pactat destinar 87,6 milions a ajuts al lloguer, dins del pla de xoc, i 180 milions per ampliar el parc públic d'habitatge , a través de l'adquisició de 1.500 habitatges buits a les mans de la Sareb i entitats financeres i l'increment de 5 milions per a la promoció directa de vivendes, amb l'objectiu d'assolir 500 vivendes de lloguer accessibles el 2023.

Han acordat iniciar les actuacions per facilitar la construcció de 900 habitatges de promoció delegada el 2023, i el 2024 posar en marxa la construcció de 900 habitatges addicionals, així com facilitar la construcció de 200 cases amb fórmules de cohabitatge.

En matèria energètica, l'acord contempla 246 milions per incorporar mesures i dotacions per transformar el model energètic català ; destinar 25 milions a posar en marxa l'energètica pública catalana i comercialitzadora, i 180 milions a l'acceleració d'instal·lació de fonts d'energia renovable d'autoconsum.

Dins l'apartat de mobilitat, han acordat continuar amb el desplegament dels tens tram : culminar l'execució del tren tramvia del Camp de Tarragona, iniciar els treballs per poder executar trens tram al Bages i iniciar la segona fase del tren tram del Camp de Tarragona Tarragona fins a l'aeroport de Reus.

També volen destinar 200.000 euros a estudiar la viabilitat de creació d?una xarxa catalana d?alta velocitat utilitzant les infraestructures existents per a les línies Lleida-Figueres i Tortosa-Tarragona.

Per al control de compliment de l'acord, les dues parts s'han compromès a reunir-se com a mínim una vegada al trimestre durant el període d'execució pressupostària i al final de l'exercici, per avaluar-ne l'execució, i el Govern s'ha compromès a fer-ne un seguiment quantitatiu i qualitatiu de cada mesura i detallar el percentatge d'execució de cadascuna.