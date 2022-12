Foto: Wikipedia



El Tribunal Constitucional celebra, des de les 10 del matí d'aquest dijous 15 de desembre, un Ple extraordinari per decidir si s'admet a tràmit el recurs del PP on demana paralitzar de manera cautelaríssima la tramitació parlamentària de les esmenes per les quals es modifica el sistema d'elecció i arribada al TC dels dos candidats nominats pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per superar la paràlisi actual.

En aquest Ple es resoldrà sobre l'admissió a tràmit del recurs d'empara i, si escau, sobre les mesures cautelaríssimes sol·licitades pels diputats del PP, una ponència que ha recaigut sobre el magistrat Enrique Arnaldo.

El TC ja havia avançat que convocaria un Ple amb caràcter urgent després que el PP presentés, dimecres 14 passat, un recurs d'empara contra el que la secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha qualificat d'"atac" del Govern al Poder Judicial.

El recurs es dirigeix contra l'acord de la Mesa de la Comissió de Justícia adoptat dilluns passat, pel qual es van admetre, entre d'altres, les esmenes parcials número 61 i 62 plantejades pel PSOE i Unides Podem en el marc de la proposició de llei per la qual es deroga el delicte de sedició. En les esmenes esmentades, el PSOE i Unides Podem proposen passar d'una majoria de tres cinquens (que ara requereix almenys 11 vots) a una simple perquè el CGPJ designi els seus dos candidats al TC i que, en cas que l'òrgan de govern dels jutges segueixi incomplint la seva obligació d'enviar dos aspirants al Constitucional, es puguin exigir a les vocals responsabilitats penals.