La seu del Consell General del Poder Judicial. Foto: Europa press



El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) celebrarà un Ple extraordinari el dimarts 20 de desembre per votar els candidats que correspon designar per al Tribunal Constitucional (TC). Així, l'òrgan de govern dels jutges es reunirà abans del 22 de desembre, quan es preveu que quedarà aprovada (si no ho impedeix abans el tribunal de garanties) la reforma legal impulsada pel PSOE i Unides Podem per la qual es modifica el sistema delecció i arribada al TC dels dos candidats nominats pel CGPJ a fi de superar la paràlisi actual.

Fonts del CGPJ han confirmat a Europa Press que a l'ordre del dia consta el punt relatiu al nomenament dels magistrats al tribunal de garanties que han estat proposats, en referència als magistrats del Tribunal Suprem assenyalats pel bloc conservador (César Tolosa i Pablo Lucas).

Les mateixes fonts necessiten que altres vocals podran proposar més candidats fins al moment de linici del Ple. L'ala progressista ja va revelar que el seu elegit era el també magistrat del Suprem, José Manuel Bandrés. A més, consideren que aquest moviment pretén forçar que els progressistes retirin Bandrés com a candidat i donin suport a Lucas (que estava al primer llistat de nou candidats donat a conèixer pels vocals progressistes l'octubre passat). Segons havien avançat les veus consultades per Europa Press , els més ben posicionats per aconseguir l'aval del conjunt del CGPJ són Tolosa i Lucas.

La convocatòria té lloc després que dimecres 14 passat el bloc conservador del Consell proposés a tots dos magistrats per aconseguir que el president interí, Rafael Mozo, convoqués un Ple extraordinari que permetés votar i triar els dos noms al Constitucional.

El 8 de setembre passat, els dos sectors del CPGJ van pactar una sèrie de normes per dur a terme la votació. Una, diu que cada vocal pot proposar i votar dos candidats i que no cal que es voti en conjunt; és a dir, que si un aconsegueix 11 vots ja està nomenat per al Constitucional encara que no hi hagi un segon candidat que reculli aquest mateix suport.