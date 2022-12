El líder d'Unidas Podemos, Jaume Asens / @EP



El portaveu d' Unidas Podemos al Congrés dels Diputats, Jaume Asens, ha sostingut que la situació que ha desencadenat el recurs del PP davant el Tribunal Constitucional (TC) per paralitzar la reforma sobre el nomenament dels seus magistrats “és una amenaça greu a la democràcia , segurament la més greu des del 23F".



"No havia passat mai que un poder de l'Estat com el TC es volgués arrogar la funció de decidir sobre el que pot o no pot fer el poder legislatiu" , ha dit en una entrevista de TV3, abans que el TC celebri un ple extraordinari per a decidir si paralitza la tramitació de la reforma, com demana el PP.



Asens ha explicat que Unides Podem ha presentat un escrit per comparèixer davant el TC i sol·licitar, a més, que els magistrats que tenen el mandat caducat no participin en la decisió: " Hi ha un clar conflicte d'interessos. Són part interessada".



El dirigent d'UP ha sostingut que el TC no pot impedir que la ciutadania decideixi a través de representants al Congrés , on veu amenaçada l'autonomia parlamentària davant "l'operació i la ingerència per part d'un altre òrgan constitucional".



Ha acusat els magistrats de " voler substituir la voluntat del legislat r" i ha advertit que la mera convocatòria del ple del TC per estudiar la qüestió de manera urgent aquest dijous és greu i insòlita, en les seves paraules.

MALVERSACIÓ: "ESTEM DIMINITANT LES RETALLADES DE DRETS DEL PP"



Sobre la reforma de la malversació , ha defensat que busca desfer les modificacions que va impulsar el PP el 2015: "Estem dinamitant el llegat del PP en matèria de retallades de drets. Però queda molt de camí, estem a l'inici".



Segons ha sostingut, Catalunya "és l'única comunitat autònoma que té un Estatut no votat pels seus ciutadans " -en al·lusió a la declaració de nul·litat d'algunes parts per part del TC després d'un recurs del PP-, una circumstància que, segons ell és el problema de fons del conflicte català.

"Ara cal començar a pensar com resolem el problema de fons, que és l'autèntica qüestió de la carpeta catalana ", ha dit.