Carles Puigdemont / @EP

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictarà el proper 31 de gener sentència sobre les qüestions prejudicials remeses pel magistrat del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena per aclarir l'abast de les euroordres que va dictar contra l'expresident de Catalunya Carles Puigdemont i diversos de els seus exconsellers per la seva implicació al 'Procés'.

El juliol passat, l'advocat general responsable del dictamen sobre el cas va donar la raó a Llarena perquè considera que la Justícia belga no pot rebutjar el lliurament de Puigdemont i altres reclamats per Llarena basant-se en el risc que es violin els seus drets fonamentals si no demostra deficiències sistèmiques i generalitzades a Espanya, ni pot posar en dubte les competències del Suprem com a autoritat per emetre aquests euroordres.

L'opinió de l'Advocacia General no és vinculant per al TJUE, però en la gran majoria dels casos les sentències dictades per la Justícia europea segueixen la línia marcada per aquests dictàmens.

Llarena va dirigir la qüestió prejudicial al Tribunal amb seu a Luxemburg el març del 2021 després que la Justícia belga rebutgés lliurar les autoritats espanyoles a l'exconseller Lluis Puig per considerar que el tribunal competent per reclamar-ne l'extradició hauria de ser el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que si fossin lliurats a Espanya podrien posar-se en risc drets fonamentals com la presumpció d'innocència.

L'advocat europeu Jean Richard de la Tour va recordar en el seu dictamen de juliol el "principi de confiança mútua" entre els Estats membres que prima en matèria judicial i el va defensar com un element "d'importància capital" que s'ha d'aplicar plenament per protegir l'espai sense fronteres dins de la UE i simplificar la cooperació judicial per "lluitar contra la impunitat".

Per això, ha afegit en les seves conclusions, pretendre que l'autoritat judicial d'execució comprovi en profunditat l'existència d'un risc per als drets fonamentals del reclamat sense que hi hagi "deficiències sistèmiques o generalitzades" al sistema judicial des del qual es dicta l'euroordre " no seria sinó l'expressió "d'una desconfiança (*) contrària" de les regles de la UE sobre euroordres.

També ha advertit que per denegar una euroordre per risc per als drets fonamentals del reclamat, l'autoritat judicial ha de demostrar amb "dades objectives, fiables, precises i degudament actualitzades, l'existència d'un risc real" a causa de deficiències "sistèmiques o generalitzades" a el funcionament del sistema judicial de lEstat membre emissor.

Cal recordar que durant la vista celebrada a Luxemburg sobre aquest assumpte, la Comissió Europea , com a guardiana dels Tractats, va certificar que no hi ha un problema sistèmic per a l'Estat de dret a Espanya.

FAVORABLE A UNA NOVA EUROORDEN CONTRA PUIG



Amb aquesta qüestió prejudicial, Llarena vol aclarir l' abast de les eurorodenes abans que la Justícia belga es pronunciï sobre els expedients de Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí, processats també a la causa independentista i residents ara a Bèlgica.

A més de la prejudicial, la Justícia europea ha de resoldre un altre recurs sobre la immunitat com a eurodiputats de Puigdemont, Comín i Ponsatí abans que els Tribunals belgues reactivin els seus casos.

El magistrat del Suprem va preguntar a més a més al TJUE si podria cursar una nova euroordre contra Puig si la conclusió de la Justícia europea resulta que Bèlgica va incomplir les normes de la UE i l'opinió de l'advocat general és favorable.

L'objectiu de "lluitar contra la impunitat" advoca a favor que s'emetin contra la mateixa persona diverses euroordres dirigides a la mateixa autoritat judicial quan aquesta hagi denegat l'anterior "contravenint el Dret de la Unió", va raonar l'advocat, que va advertir de que limitar aquest recurs podria "afeblir" els esforços per sancionar les infraccions dins de la UE i posaria en dubte l'efectivitat del sistema de cooperació judicial.