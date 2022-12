La ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, aquest dimarts al Senat.

La ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero , ha matisat les paraules del secretari del PSC, que va afirmar que es faria una consulta a Catalunya. La titular d'Hisenda ha assegurat aquest dijous que no se celebrarà cap consulta ni cap referèndum que "posi en qüestió la integritat d'Espanya" i, alhora, ha recalcat que no serà "ni per via regular ni per via informal" .

Així s'ha expressat després que aquest dimecres el líder del PSC, Salvador Illa , en una entrevista concedida a 'El Confidencial', es mostrés a favor de fer una consulta d'autogovern a Catalunya tot i que va puntualitzar que "en cap cas" seria una consulta "per a una ruptura, per a l'autodeterminació".

Sobre això, Montero ha subratllat que "no es produirà cap consulta, cap referèndum que posi en qüestió la integritat d'Espanya" . "Que se li digui com se li digui, que ningú jugui a la confusió com fan alguns líders", ha reclamat.

En una entrevista a Antena 3, la titular d'Hisenda ha assegurat que mentre el president del Govern sigui Pedro Sánchez no hi haurà referèndum d'autodeterminació a Catalunya per cap de les vies: "Això és l'important que cal aclarir, perquè alguns entri consultes i referèndum pretenen confondre".

En concret, preguntada apropa la consulta a què va fer referència Illa, Montero ha apuntat que, com que es tracta d'un "futurible sense concreció", no creu que aquest debat es "pugui confondre amb el que reclamen alguns líders que té a veure amb un referèndum d?autodeterminació que pogués sotmetre a debat la integritat d?Espanya", ha recalcat.

Així mateix, la ministra socialista ha recordat que amb l'actual Codi Penal "es va escapolir Puigdemont i es va declarar el procés unilateral d'independència".

EL PP ACUSA AL GOVERN DE PREPARAR UN REFERÈNDUM

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que el Govern i ERC preparen el camí per a la celebració d'un referèndum com, segons ell, evidencien les paraules de la ministra Ione Belarra assegurant que li sembla "legítim" celebrar una consulta a Catalunya . A més, ha reptat els socialistes Emiliano García Page i Javier Lambán a desmarcar-se amb fets de Pedro Sánchez després de les seves crítiques als passos que està fent el cap de l'Executiu amb els independentistes.

"Conec el que pensen els presidents socialistes. El que em sorprèn és que el que diuen no es correspon amb el que fan" , ha afirmat Feijóo, que considera que l'única possibilitat perquè un polític tingui credibilitat és que ho diu i el que fa sigui "concordant".

Per això, Feijóo ha demanat a Page i Lambán que "facin el que diuen" perquè si no s'estarà davant un "frau polític" que no es mereixen "ni els aragonesos ni els castellanomanxecs". De fet, ha instat els diputats socialistes d'aquestes autonomies a rebutjar al Congrés les modificacions del Codi Penal que es voten aquest dijous i ha assegurat que si no és així estaran davant "una doble decepció".

"DESPENALITZAR EL REFERÈNDUM"



En declaracions als mitjans després de participar al III Congrés Internacional de Dones Rurals d'AFAMMER a Madrid, Feijóo considera que es prepara un referèndum i ha restat credibilitat a les afirmacions de ministres socialistes assegurant que no tindrà lloc perquè “lamentablement tot allò que l'Executiu ha dit que no passaria ha passat".

Així, el cap de l'oposició ha indicat que "despenalitzar el referèndum" a Espanya, així com "la utilització de fons públics per poder celebrar el referèndum" deixa la "via expedita que es pugui celebrar".

"I a més ERC, que està governant a Catalunya i és el soci del senyor Sánchez, ha dit que val amb el 50% de participació i que aquest referèndum seria vàlid amb el 55% del vot sí", ha assenyalat, per avisar que això vol dir que "1,7 milions d'espanyols poden decidir sobre el futur dels 47 milions d'espanyols".