Foto: Europa Press



El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha plantejat aquest divendres 16 de desembre una reforma de la Constitució per fer possible la celebració d'un referèndum d'autodeterminació acordat amb el Govern a Catalunya .

"Si el problema és la reforma de la Constitució i no és la voluntat política , abordem-ho", ha destacat en una entrevista a la Cadena SER , on ha insistit en la seva voluntat d'acordar un referèndum amb el Govern. Aragonès ha assegurat que serà un dels punts que portarà a la propera reunió de la taula de diàleg i ha dit que tots els partits han de mostrar “ contundència democràtica” davant la dreta .

Tot i això, ha evitat especular sobre si estaria per celebrar-ne un de caràcter unilateral si no fos possible.

"Avançar en la resolució del conflicte polític és el que ens ha portat a facilitar la investidura de Pedro Sánchez", ha afegit.