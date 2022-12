El ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños / @EP

El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha demanat aquest divendres al PP que retiri el recurs d'empara que té presentat davant el Tribunal Constitucional amb què busca que les Corts no votin les esmenes que busquen facilitar la renovació del mateix òrgan de garanties perquè, segons ha dit, "aturar una votació democràtica d'un Parlament democràtic" tindria "conseqüències impredictibles per a la democràcia".



Així s'ha pronunciat Bolaños en declaracions a l'Ateneu de Madrid, on ha acudit per inaugurar el quadre amb què aquesta institució ret homenatge a la periodista Carmen de Burgos , 'Colombine'.



El ministre ha recalcat que el PP "ha anat massa lluny" aquest assumpte. "Està tensionant les institucions democràtiques , el Congrés, el Senat i Constitucional, amb un recurs que pretén que passi una cosa que no ha passat en 44 anys de democràcia ni passa a cap país democràtic del món", ha dit.



FEIJÓO I EL COMPLOT

Preguntat sobre qui està darrere del "complot" de la dreta a què va al·ludir aquest dijous el president del Govern, Pedro Sánchez, el ministre ha respost, esmentant el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Si Feijóo encapçala aquesta operació, dolent; si el senyor Feijóo obeeix els elements més extremistes i menys democràtics de la dreta en aquest país, pitjor".



Bolaños ha evitat respondre expressament a què creu que ha de fer el Senat si el TC acceptés les mesures cautelaríssimes que sol·licita el PP la vigília del debat que hi ha programat el dia 22 sobre la proposició de llei que inclou la reforma al mètode d'elecció dels magistrats del TC que correspon nomenar el Consell General del Poder Judicial.



"És impredictible, no vull ni pensar les conseqüències que tindria aquest recurs per a la democràcia si al final fos estimat. No es pot permetre que hi hagi res que pugui aturar una votació democràtica al Parlament elegit pels espanyols", ha sentenciat, posant èmfasi en què "ningú no pot aturar el funcionament democràtic d'un Parlament".



A continuació ha insistit que precisament per això, el PP ha de retirar el seu recurs. "Tindria unes conseqüències impredictibles per a la nostra democràcia, per això és una enorme irresponabsilitat tenir aquest recurs encara davant del TC, i el PP l'ha de retirar avui mateix", ha dit.



NO USAR PARAULES GRUIXOS

També se li ha preguntat per unes declaracions del dirigent del PP, Esteban González Pons, que ha comparat Sánchez amb el primer ministre hongarès, Viktor Orban, i per les cruïlles d'acusacions a compte de l'intent de cop d'Estat del 23 de febrer de 1981 que van tenir lloc aquest dijous al Congrés entre el PSOE i el PP.



"Tots els responsables polítics tenim l'obligació de cuidar la convivència , de debatre amb passió però amb educació i respecte a l'adversari, sense paraules gruixudes que potser et donen un minut de glòria a la televisió però no aporten res a la convivència ni al nostre país i només serveixen per tensionar”, ha conclòs.