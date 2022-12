EL 80% de la ciutadania catalana considera que hi ha molta corrupció a les institucions públiques|@EP

El director de l'Oficina Antifrau de Catalunya , Miguel Ángel Gimeno , ha presentat aquest matí els resultats del Baròmetre ' La corrupció a Catalunya: percepcions i actituds ciutadanes', coincidint amb el Dia Internacional contra la Corrupció, que va ser el 9 de desembre, juntament a la Cap de Relacions Institucionals d'Antifrau, Lourdes Parramon.

El Baròmetre d'Antifrau és un estudi que recull dades sobre la percepció de la corrupció a Catalunya , sobre els nivells de transparència i integritat a les administracions públiques catalanes i sobre actituds i comportaments de la ciutadania. Es fa de forma bianual des de l'any 2010.

Aquest és el 7è baròmetre sobre La corrupció a Catalunya : percepcions i actituds ciutadanes i forma part d'una sèrie iniciada el 2010 amb què es pretén millorar el disseny de les polítiques públiques en aquest àmbit, especialment des de la Prevenció.

Aquest any s'ha passat d'enquesta telefònica a enquesta en línia. Per aquesta circumstància, els resultats no són estrictament comparables amb els obtinguts en onades anteriors.

Dels resultats del Baròmetre de 2022 es desprèn que la percepció de la corrupció està assentada en nivells alts: el 80,2% (gràfic 1) dels enquestats considera que hi ha molta o força corrupció davant del 67% del baròmetre de 2020. tendència , que havia anat a la baixa des del 2014, aquest any torna a pujar a xifres de fa deu anys, el 2014 va assolir el punt més àlgid amb un 82,3%. “El cost de la corrupció no és només econòmic, és polític. Devalua la democràcia i els principis digualtat doportunitats, i és moral. Redueix la confiança entre persones i afavoreix una relaxació en l'exigència ètica”, ha afirmat el director de l'Oficina Antifrau, Miguel Ángel Gimeno , en relació amb la percepció de corrupció.

El director d'Antifrau ha assenyalat que "la percepció de corrupció es manté en nivells inacceptables; es tracta d'un problema crònic de corrupció, concentrat a les altes esferes, de contaminació de les decisions públiques per la interferència d'interessos privats".

D'altra banda, el director de l'Oficina Antifrau va mostrar la seva preocupació "per l'augment de la tolerància de conductes que formen part del concepte de corrupció".

No obstant això, aquest any un 82,6% dels enquestats percep la corrupció a Catalunya com un problema greu o força greu, una xifra que el 2020 se situava al 79,5%. El nivell destudis és rellevant en la percepció. Les persones amb estudis primaris consideren, en major mesura: que hi ha molta corrupció (35,5% davant del 26,7% del conjunt de la població), que la corrupció és un problema greu (46% davant del 38,3%) i que en els darrers anys ha augmentat (59,6% davant 51,1%).

Alts nivells de tolerància amb les conductes corruptes

Al Baròmetre 2022 hi ha un elevat índex de tolerància, relativització i justificació de les conductes corruptes i s'aprecien dificultats per identificar conductes potencialment corruptes.

Per exemple, entre les conductes més tolerades, el 29,3% dels enquestats accepta (molt o força) que un alt càrrec admeti com a regal una caixa de vi (el 2020 era el 21,1%); un 21,9% (11,9% el 2020) que una persona que treballi al sistema sanitari públic ajudi un familiar a saltar-se una llista d'espera; i un 17,9 (6,4% el 2020) tolera (molt o força) el nepotisme (que un càrrec polític contracti un amic íntim per un lloc de confiança). L'acceptació de diners per part d'un funcionari per agilitzar un tràmit és una de les conductes menys tolerades (tot i que el 2020 només ho considerava molt acceptable un ínfim 0,7% i aquest any el percentatge és superior, el 6,1%).

Els joves toleren més la corrupció que la gent gran

L'edat esdevé un factor rellevant en la normalització de la corrupció. En general, els joves (especialment a la franja de 16-24 anys) presenten uns índexs sensiblement més elevats d'acceptació i justificació de les conductes corruptes que el conjunt de la població i la tolerància decreix en la gent gran. A tall d'exemple, que un funcionari accepti diners per agilitzar un tràmit és molt acceptable (11,8%) per a joves entre 16 i 24 anys en contrast amb el total de la població enquestada (6,1%). Que un polític doni el seu suport a un projecte per beneficiar un grup econòmic en atenció al suport que aquest ha donat al seu partit ho considera molt acceptable un 14,5% dels més joves i només un 6,9% del conjunt de la població. Que un càrrec polític contracti un amic íntim per un càrrec de confiança és considerat molt acceptable per un 14,5% a la franja 16 a 24, percentatge que per al total d'enquestats és del 6,9.

El 64,9% creu que els polítics són poc o gens honestos

La visió que té la ciutadania de la política i dels que s'hi dediquen no és bona: la percepció de poca o nul·la honestedat se situa en un 64,9%, unes xifres que s'acosten a les del 2010, mentre que en fa dues anys era del 53%.

El 79% observa (molt o força) manca de transparència en les decisions públiques encara que millora l'apreciació ciutadana sobre la rendició de comptes. El 81,4% percep vincles massa estrets entre negocis i política. Tot i això, millora l'apreciació ciutadana sobre la rendició de comptes (el 80,3% considera que els polítics no donen prou explicacions sobre la seva gestió, percentatge que el 2020 se situava en el 84,1%).

Es manté similar al baròmetre anterior el percentatge d'enquestats que creu que els partits polítics es financen il·legalment (un 44%, mentre que el 2020 era un 43,1%).

Treball de camp

La cap de Relacions Institucionals d'Antifrau, Lourdes Parramon , ha presentat les dades més destacades del Baròmetre 2022, i ha explicat com es va fer el treball de camp: Es va realitzar del 22 de setembre a l'11 d'octubre del 2022, mitjançant 1.858 enquestes online amb una mostra proporcional de la societat, que inclou més de 16 anys residents a Catalunya amb ciutadania espanyola. Els baròmetres anteriors es van realitzar mitjançant enquestes telefòniques, aquest canvi a enquesta en línia, mitjançant el sistema CAWI, pot provocar algunes variacions (vinculades al biaix de desitjabilitat) i afectar la comparativa d'alguns valors d'altres anys.