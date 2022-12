La llei del "només si és si" provoca l'alliberament de 12 condemnats per delictes sexuals i beneficia altres 87|@EP

El nombre de condemnats que s'ha vist beneficiat pel nou marc de penes que recull la llei del 'només sí que és sí' puja almenys a 87, entre revisions de condemna a la baixa i sentències posteriors en aplicació de la norma. Un total de 12 persones han estat excarcerades. Les darreres 22 rebaixes han transcendit aquest divendres i s'han produït a sis comunitats autònomes.

La llista ha passat de 65 a 87 en un sol dia després que l'Audiència de Còrdova comuniqués que ha rebaixat penes de presó a 11 de 32 condemnes que ha revisat en aplicació de la Llei Orgànica de Garantia Integral de Llibertat Sexual, que va entrar en vigor el 7 d'octubre passat.

Des de l'Audiència de Còrdova han precisat que en dues de les condemnes esmentades s'han rebaixat dos anys de presó a cada penat; d'altres, un any, i d'altres, diversos mesos.

Tres rebaixes més s'han comptabilitzat a Castella i Lleó , en concret, a l'Audiència de Zamora . De la mateixa manera, Galícia s'han registrat tres rebaixes més: dies a l'Audiència de Pontevedra i una a la de la Corunya.

El País Basc , per la seva banda, ha sumat dues rebaixes aquest divendres. L'Audiència d' Àlaba ha rebaixat de 12 a 7 anys la pena de presó a dues dones condemnades per agressió sexual a una altra dona a la presó.

Aquest mateix divendres, a les Canàries , l'Audiència de Las Palmas ha modificat la pena de presó de dos homes per temptativa d'agressió sexual i l'ha rebaixat de 5 a 3 anys i 11 mesos.

La rebaixa número 22 correspon a Cantàbria , on han rebaixat de 6 a 4 anys la pena de presó que va imposar un home per agredir sexualment un altre, amb qui compartia habitació en un centre psiquiàtric de Santander.

El criteri del Suprem

Aquesta mateixa setmana, el Tribunal Suprem ha fixat que l‟aplicació de la Llei Orgànica de Garantia Integral de Llibertat Sexual és "obligatòria" per ser "més favorable" al reu. Ho ha fet en la sentència dictada en resoldre els recursos de cassació del 'cas Arandina ', la decisió del qual es va avançar el 29 de novembre passat però s'ha conegut íntegrament dimecres.

L'Alt Tribunal va haver de fer ús de la modificació penal en revisar la sentència del 'cas Arandina ' i va condemnar a 9 anys de presó --i no a 10, com demanava la Fiscalia-- dos exjugadors d'aquest club de futbol en aplicar la llei del 'només sí que és sí'.

Els magistrats van elevar les penes --des dels 4 i 3 anys que havia fixat el TSJ de Castella i Lleó- després d'eliminar l'atenuant que s'havia apreciat per la proximitat d'edat i maduresa entre condemnats i víctima.

Casos per comunitats autònomes

Entre les revisions de sentència i rebaixes de pena, fonts consultades per Europa Press confirmen 20 a Madrid , 16 a Andalusia , 11 a Galícia , 9 a Canàries , 9 a Castella i Lleó , 4 a Cantàbria , 4 al País Basc , 3 al Tribunal Suprem, 2 a Balears , 2 a la Comunitat Valenciana , 2 a Extremadura , 2 a Catalunya , 1 a Astúries , 1 a Castella - la Manxa i 1 a Múrcia .

D'aquests 87 casos, 12 han comportat l'excarceració de condemnats: 6 de Madrid , 2 de Balears , 2 de Galícia , 1 de Cantàbria i 1 a la Comunitat Valenciana .

A Galícia , en un dels 11 casos de rebaixa registrats es va acordar deixar en llibertat un condemnat per agressió sexual que havia complert 11 dels 12 anys de presó que se li va imposar, perquè --en aplicació a la nova llei-- devia haver estat condemnat a 7 anys. En un altre dels casos, es va rebaixar en dos anys la pena d'un home que va violar a Cambre una dona que va conèixer Tinder.

A Cantàbria , que ja compta amb 4 casos, consten dues rebaixes de 7 anys de presó cadascuna. En concret, han passat de penes de 18 anys de presó a penes d'11 anys per una agressió sexual a una noia en un hostal de Santander.

En el cas que es registra a Múrcia , el Tribunal Superior de Justícia ha ratificat la condemna a un acusat per una temptativa d'agressió sexual a una dona del 2020. Tot i això, ha modificat la pena imposada perquè resultava "més favorable" per al reu aplicar la 'llei del sol sí que és sí'. Així, ha passat de 4 anys i mig a 3 anys i 1 dia de presó.

A les Canàries --que comptabilitza 9 casos-- s'ha rebaixat en dos anys de presó les penes de dos homes: un de condemnat per agredir una menor de 12 anys i un altre per agredir una menor de 13.

Revisions pendents

Les fonts consultades per Europa Press expliquen que el nombre de casos en què s'apliquen les rebaixes es veurà incrementat els propers dies davant de les revisions pendents.

Només a Madrid compten amb 447 causes per abusos i/o agressions sexuals condemnatòries fermes, amb condemnat ingressat a la presó, susceptibles de revisió. D'aquestes causes, i d'ofici, els magistrats ja van començar la revisió de 121. A instància de part, se'n tramita la revisió de 55.