Vilalta (ERC): "Dilatar per dilatar els pressupostos no té cap sentit i no és positiu"|@EP

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta , ha sostingut que “dilatar per dilatar els pressupostos no té cap sentit i no és positiu per a ningú”.

Ho ha dit en una entrevista al programa 'L'hemicicle' de Catalunya Ràdio recollida aquest dissabte per Europa Press, després de ser preguntada per les afirmacions del PSC que les negociacions per aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2023 encara estan lluny d'acabar .

Vilalta ha demanat a tots els grups polítics de la negociació pressupostària un "exercici de responsabilitat" per poder tancar un acord com més aviat millor.

Ha assegurat que des d'ERC els agradaria aconseguir "un acord tan ampli com sigui possible" amb les quatre formacions de la negociació: PSC, els comuns, Junts i Esquerra.

Ha defensat que les converses avancen i que "no hi ha cap escull que hagi encallat les negociacions, al contrari; hi ha moltes idees compartides".