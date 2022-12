Arxiu - L'expresidenta del Parlament i presidenta de Junts, Laura Borràs

L'expresidenta del Parlament i presidenta de Junts, Laura Borràs , ha acusat el president del Govern, Pedro Sánchez , de comportar-se exactament igual --ha dit-- que l'expresident del Govern Mariano Rajoy (PP) respecte a l'independentisme "o pitjor, perquè va de progressista i en realitat l?objectiu és el mateix".

En una entrevista al programa 'Aquí Parlem' a RTVE aquest diumenge, ha dit que la tàctica de Sánchez té "la mateixa finalitat de no concedir una resolució política a un conflicte que és de caràcter polític, i per tant fer servir les eina al seu abast per aconseguir aquest objectiu”.

Preguntada per si ella es beneficiaria de la modificació de la malversació, ho ha negat perquè diu que no està "acusada de malversació : Fa quatre anys que a mi m'imputen quatre delictes, però jo no n'he comès cap", ha assegurat.

Ha dit que li van treure les seves funcions al Parlament de manera fraudulenta i amb intenció política d'apartar-la, i ha defensat la seva legitimitat: "Sóc la presidenta del Parlament perquè no n'hi ha cap altra. M'han suspès de les meves funcions i ha quedat acreditat que em van suspendre arbitràriament”.

"Com que tot està tan polititzat, hem criticat sempre que els jutges facin de polítics, i ara ens trobem que els polítics fan de jutges", ha afegit.

PRESSUPOSTOS PER A 2023



Pel que fa als Pressupostos de la Generalitat per al 2023, ha assegurat que el projecte actual "no és el que hauria fet Junts quan era al Govern", ha dit que el suport del seu grup depèn de les negociacions i ha afegit textualment que no és qüestió de xifres, sinó de país.

Tot i això, ha criticat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, perquè "havia dit que el seu soci prioritari era Junts però en canvi ha signat un acord amb els comuns".

Ha assegurat que Aragonès s'hauria de "sotmetre a la confiança del Parlament" perquè considera que governa en minoria absoluta i no pot defensar les incitatives que presenta.

SORTIDA DEL GOVERN PER "RESPETAR" EL VOT CIUTADÀ



Ha recordat que Junts va sortir del Govern per responsabilitat i per "voler respectar el que vota la ciutadania, que el 14 de febrer no va donar una victòria a un partit independentista, i va ser posar en valor els vots independentistes que van permetre" investir president Aragonès.

Ha recalcat que la formació que presideix va abandonar l'Executiu català "quan des d'ERC se'ns diu que no tenen cap intenció de complir els acords a què s'havia arribat" al pacte de governabilitat.

"¿S'imagina amb quina cara estaríem dins del Govern sabent que l'altra meitat ha estat negociant amb el Govern espanyol que es pugui jutjar i tornar a l'Estat espanyol el president legítim de la Generalitat, que és Carles Puigdemont?", ha afegit.

Preguntat per si l'exconseller Jaume Giró serà el futur candidat de la formació a la presidència de la Generalitat, ha respost que el candidat serà qui tingui el suport més gran de militància i que Junts té "afortunadament molts candidats" vàlids que podrien ser-ho.