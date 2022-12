El Govern està obert a emprendre una reforma de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LeCrim) per rebaixar l'abast de l'article que va permetre al Parlament i al Congrés despullar de les seves actes de diputats diversos líders del 'procés' mentre estaven processats pel referèndum il·legal , però sense haver estat encara condemnats.

El portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats, Patxi López. - Eduardo Parra - Europa Press

Després de la supressió del delicte de sedició i d'haver pactat amb ERC una rebaixa de penes per al delicte de malversació, ara els socialistes han ofert al PDeCAT retocar a la baixa l'article 384 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal.

Segons aquest precepte, "ferma una interlocutòria de processament i decretada la presó provisional per delicte comès per persona integrada o relacionada amb bandes armades o individus terroristes o rebels, el processat que estigués ostentant funció o càrrec públic quedarà automàticament suspès en l'exercici del mateix mentre duri la situació de presó".

ES VA USAR AL PARLAMENT I EL CONGRÉS



Aquesta previsió es va utilitzar el 2018 per despullar de les seves actes de diputats al Parlament Raül Romeva, Oriol Junqueras, Josep Rull i Jordi Turull i Negre i un any després la Mesa del Congrés el va fer servir per suspendre de la seva condició de diputats els tres últims i també Jordi Sánchez. I també ha servit per suspendre del càrrec públic altres polítics independentistes.

El PDeCAT ha plantejat la derogació d'aquest article mitjançant esmenes a dues lleis . Ho va fer el mes de novembre passat en esmenar la Llei orgànica d'eficiència organitzativa del servei públic de la Justícia i ho va tornar a fer la setmana passada durant la tramitació de la reforma del Codi Penal que, entre altres coses, va acabar amb el delicte de sedició .

El PSOE no va entrar en aquest punt durant el debat de les esmenes de la reforma penal, però sí que ha fet una oferta al PDeCAT en el marc de la tramitació de la llei d'eficiència processal, que encara es discuteix a la Comissió de Justícia del Congrés .

En concret, el PSOE ha plantejat una esmena transaccional per limitar l'abast de l'article 384 bis de la LeCrim, de manera que la suspensió del càrrec públic es produeixi en els casos en què el delicte pel qual se'ls processi sigui "greu o molt greu" i intervingui "violència o intimidació".

REQUISITS A LA BAIXA



Textualment, l'esmena que ofereix el PSOE preveu que, "sense perjudici del que s'estableixi en les regulacions de les diferents feines i professions públiques", quan sigui "ferma la interlocutòria de processament, només es podrà acordar la suspensió de càrrec o ofici públic, concretant-ne l'abast", quan concorrin certs requisits.

Aquests requisits són "que el delicte pel qual es processa sigui greu o molt greu, porti aparellada una pena d'inhabilitació o suspensió d'igual naturalesa i s'hagi comès amb violència o intimidació", que "la mesura cautelar sigui necessària per prevenir el risc de comissió de fets delictius concrets relacionats amb el que és objecte del procés" i que "sigui sol·licitada pel Ministeri Fiscal o per acusació personada".

L'esmena redactada pel PSOE afegeix que, una vegada sol·licitada l'adopció d'aquesta mesura cautelar, es convocarà una audiència que s'haurà de fer dins dels cinc dies següents a la petició de la mesura, ia la qual hauran d'acudir el processat, assistit de lletrat, el Ministeri Fiscal i les altres parts personades.

EN ATENCIÓ A LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC



En aquesta audiència, continua el text proposat, "es podran realitzar al·legacions i proposar els mitjans de prova que puguin practicar-se a l'acte" perquè el jutge o tribunal decideixi sobre "la procedència o no de la suspensió cautelar de càrrec o ofici públic atenent a les obligacions inherents al càrrec públic exercitat".

Segons han informat fonts parlamentàries, el PDeCAT encara no ha donat el vistiplau a la proposta del PSOE . En tot cas, la previsió és que la tramitació de la llei orgànica d'eficiència organitzativa del servei públic de la Justícia no es reprengui al Congrés fins després de Nadal.

El PDeCAT és partidari de la supressió d'aquest article de la LeCrim. Segons argumenta, davant la demanda presentada pels quatre polítics que van ser suspesos al Parlament, el Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides sosté que l'aplicació de l'article 384 bis de la Lecrim constitueix una violació de l'article 25 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics.

UN ARTICLE EXTEMPORANI



En la seva resolució del mes d'agost passat, aquest comitè esmentava en concret que aquest pacte internacional "es reconeix i empara el dret de tot ciutadà a participar en la direcció dels assumptes públics, el dret a votar ia ser elegit, i el dret a tenir accés a la funció pública" i que amb independència de la forma de constitució o govern que adopti un Estat, "l'exercici d'aquests drets pels ciutadans no es pot suspendre ni negar".

Per al diputat del PDeCAT Genís Boadella l'article 384 bis de la Lecrim "absolutament extemporani ja que la seva aprovació va ser fruit d'un context on l'activitat terrorista era notòria i constant" un escenari que, remarca, "afortunadament ha quedat en el passat ".

Per tant, la formació reclama la seva derogació "per evitar que es tornin a lesionar els drets dels electors i els representants electes i així evitar violacions de l'article 25 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics".