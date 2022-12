El ministre de Presidència, Félix Bolaños @ep

El ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños , ha acusat el Partit Popular de "tractar de controlar la democràcia per la porta del darrere" amb el seu recurs davant el Tribunal Constitucional i ha advertit de les "greus conseqüències" que tindria que l'òrgan s'alineés amb aquesta "maniobra" dels populars.

"No vull ni imaginar-me les conseqüències que demà el Tribunal Constitucional (TC) adoptés una decisió en línia amb la maniobra que està adoptant el PP. Serien conseqüències greus per a la separació de poders, per a la normalitat institucional, per a la sobirania popular i el sistema democràtic. Confio que demà el Constitucional adopti una decisió justa i d'acord amb la llei", ha expressat des de Ferraz el també secretari de Reforma Constitucional i Nous Drets de la Comissió Executiva Federal del PSOE.

El Tribunal Constitucional celebrarà aquest dilluns un Ple extraordinari per abordar el recurs d'empara presentat pel PP on demana suspendre la tramitació parlamentària de dues esmenes per les quals es reforma el sistema d'elecció i arribada al mateix TC dels dos candidats que correspon nomenar Consell General del Poder Judicial (CGPJ), una suspensió que es podria eludir si els magistrats decideixen debatre les recusacions llançades per Unides Podem (UP).

Davant d'això, Bolaños ha advertit que la setmana que ve és "clau" com a "conseqüència de la tensió institucional" que està provocant el PP i el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, amb aquest recurs . "Han decidit continuar amb el seu recurs, és a dir, han decidit continuar amb la tensió insuportable que viu aquesta setmana les institucions al nostre país", ha lamentat.

Per al ministre de Presidència, el PP està "portant al límit les institucions democràtiques espanyoles, el Congrés, el Senat i el Constitucional". Al seu parer, els populars intenten "controlar la democràcia per la porta del darrere".

"¿Pretén tombar una llei abans que s'aprovi? Tombaran tots els avenços socials i tots els drets abans que s'aprovin al Parlament?", ha qüestionat, per demanar a Feijóo, "a la dreta oa qui vaig enviar aquí" que "acabin amb aquesta deriva de tensió institucional".

DEMANA "RESPONSABILITAT" AL PP



"Ho han de fer per responsabilitat, perquè són els únics responsables que es mantingui aquesta tensió entre diferents institucions democràtiques", ha insistit.

En aquest context, també ha avisat que "és molt significatiu" que el recurs del PP únicament afecti les esmenes del desbloqueig del Tribunal Constitucional i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ): "La dreta diu sempre que Espanya es trenca, però l'única cosa que els preocupa per posar en marxa aquesta maniobra tan antidemocràtica és aquest desbloqueig”.

VOCALS CONSERVADORS DEL CGPJ



Sobre les declaracions dels vuit vocals conservadors del CGPJ, que han qualificat d'"irresponsable" la declaració de dijous del president del Govern, Pedro Sánchez, en què ha manifestat que "la dreta política i judicial han volgut atropellar la democràcia", Bolaños ha dit en to irònic: "Em semblen servidors públics exemplars, gent que ha treballat intensament perquè es compleixi la llei, la Constitució i perquè anomenin els seus dos magistrats per al Constitucional".

"Em sembla que és gent que amb la seva actitud està prestigiant el CGPJ i prestigiant-se a si mateixos i les seves trajectòries personals i professionals" , ha continuat ironitzant.

PRESSUPOSTOS



D'altra banda, el ministre de la Presidència considera la setmana que ve també "decisiva" perquè s'aprovaran els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) 2023.

Així mateix, ha fet un balanç positiu de l'any 2022. "Els profetes del desastre són un desastre com a profetes perquè realment Espanya ha anat bé en economia, en ocupació, en drets i en legislació", ha destacat, per reivindicar el diàleg "com a senyal d'identitat del Govern" per haver aconseguit aprovar 181 iniciatives legislatives en aquesta legislatura malgrat tenir "el Parlament més fraccionat de la història de la democràcia".