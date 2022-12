La ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero / @EP



La ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, ha avisat aquest dilluns el Tribunal Constitucional (TC) que sí que admet el recurs d'empara del Partit Popular que demana suspendre la tramitació parlamentària de dues esmenes per les quals es reforma el sistema d'elecció i arribada al mateix TC dels dos candidats que correspon nomenar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), es produirà una crisi de "difícil solució".



"No s'havia produït mai un intent d'atropellament tan important per a la nostra democràcia a la seu de la sobirania popular, al Congrés dels Diputats i, com deia, provocaria una crisi que tindria difícil solució i, sobretot, per al futur marcaria un precedent molt greu", ha assegurat la ministra.

Montero prefereix no especular amb la possibilitat que el TC admeti les cautelars i confia que els magistrats del Tribunal Constitucional (TC) no es vegin subjectes a pressions en la decisió d'aquest dilluns sobre el recurs del Partit Popular i que també entenguin que deuen vetllar per la reputació del propi òrgan.



Així s'ha expressat en una entrevista a Ràdio Nacional, en què ha admès que el Govern mira aquesta qüestió amb preocupació al tractar-se d'una crisi que "no té precedents" , al mateix temps que ha carregat contra els populars pel seu afany "intentar controlar a través d'aquests òrgans allò que no pot guanyar en termes de democràcia".



"Espero que s'imposi el sentit comú perquè seria un desgast terrible per a totes les institucions i demanaria al Partit Popular que deixi ja que estar permanentment tensionant i permanentment, en comptes d'acostar l'espatlla en un moment com l'actual, intentant crear més problemes , conflictes més grans", ha traslladat la ministra.



Preguntada sobre si es podria produir la paradoxa que el Ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) activi el procés ordinari que estava previst abans de la reforma que impulsa ara l'Executiu, Montero ha apuntat que n'hi ha alguns que plantegen que aquesta podria ser una via i que "es posaria en marxa el procediment a què s'han negat a desenvolupar al llarg de tot el moment". Tot i això, la ministra d'Hisenda espera que tot transcorri per "absoluta" normalitat.



Sobre la urgència amb què l'Executiu ha tramitat la reforma, la dirigent socialista ha admès que és "opinable" que hi hagi determinades normes que tinguin més o menys recorregut en el debat parlamentari , però que aquestes qüestions no tenen res a veure amb la transcendència que tindria el fet que per primera vegada "el TC no permetés que el Congrés i el Senat desenvolupessin la feina que els confereix la Constitució".



Montero ha insistit que el PP no procedix a la reforma perquè entén que hi ha unes majories que l'afavoreixen: "És obvi que es vol controlar l'acció política a través d'aquests òrgans i, per tant, aquesta majoria que ells entenen que ara els afavoreix i estan pressionant un punt que no té, doncs cap tipus de justificació i d'explicació ”.



En aquest sentit, ha recalcat que el PP "no pot no complir la llei perquè entengui que l'actual l'afavoreix". "No hi ha cap mena de justificació", ha emfatitzat la titular d'Hisenda.

Per acabar, sobre si han explicat aquesta reforma a Brussel·les, la ministra ha explicat que el Govern té la sobirania a l'hora d'impulsar el projecte legislatiu i, per tant, no han traslladat aquesta qüestió. "El que estem fent és treure del segrest aquestes institucions que el Partit Popular tenia subjectada la renovació per un simple interès partidista", ha conclòs.