La diputada de Cs al Parlament, Anna Grau / @EP

La diputada de Cs al Parlament, Anna Grau, es presentarà a les primàries del partit per ser la candidata a l'Alcaldia de Barcelona a les eleccions municipals del 2023: “Em poso humilment a disposició del partit i de tots els votants per donar un salt cap al retrobament i la confiança”.

"Hi ha una situació inesperada a l' Ajuntament de Barcelona. Teníem una candidatura que ha estat dinamitada pel destí. És greu i algú ha de fer un pas endavant", ha dit aquest dilluns en una entrevista de La Vanguardia.

Grau ha assegurat que fa "un acte de lliurament al partit" després que Luz Guilarte acabés dimitint com a presidenta del grup municipal quan l'Ajuntament va avalar que el llavors portaveu, Paco Sierra, fos el portaveu, a petició del mateix Sierra i la regidora Noemí Martí.

"He conversat amb tots els membres del grup i he posat tot de part meva per ajudar a reconduir la situació. Amb Paco Sierra no ha estat possible i la direcció del partit ha decidit expulsar-lo", ha afirmat.

Ha explicat que confeccionarà la seva candidatura parlant i escoltant tothom perquè considera que un dels problemes que ha tingut Cs és que “s'ha sentit poc”, i ha assegurat que el seu compromís és fer una candidatura independent.

REVERTIR LES "DECISIONS DE VALLS"



Ha lamentat que Cs formés una coalició el 2019 amb BCNCanvi, el partit que liderava l'exprimer ministre francès Manuel Valls, un fet sobre el qual assegura que ella va advertir que els portaria "a la ruïna".

Per això, ha defensat que li agradaria que Cs tornés a ser decisiu per revertir les decisions de Valls: "La meva idea de Barcelona exclou totalment una alcaldessa com Ada Colau, que amb el supertim de les 'superilles', per exemple, ha convertit la mobilitat de la Barcelona del pla Cerdà en un infern”.

A més, ha descartat una coalició amb PP, Valents o Vox: "El que ha passat amb el PP o amb Valents exclou qualsevol coalició electoral de bona fe. A la tornada de les urnes, puc donar el vot a qualsevol proposta. L'única línia vermella és Colau".

"Si s'hagués buscat una veritable unitat constitucionalista, des del PP no s'haurien llançat determinades operacions de càstig i extermini de Cs. I en el cas de Valents, no vull ofendre, però és un insult als votants de Cs", ha dit .