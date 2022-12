Els onze magistrats del Tribunal Constitucional (TC) han decidit parar fins a les 17.00 hores el Ple extraordinari celebrat aquest dilluns per decidir sobre el recurs d'empara presentat pel PP contra dues esmenes per les quals es modifica el sistema d'elecció i arribada de tots dos candidats al TC que ha de nomenar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) , segons les fonts jurídiques.

Arxiu - Façana del Tribunal Constitucional.

Aquestes aclareixen que, durant més de quatre hores i mitja, els onze magistrats s'han limitat a debatre sobre si l'assumpte --recurs més peticions aparellades-- s'havia de dirimir a la sala on havia recaigut o al Ple per resoldre, per 7 vots davant de 4, que sigui aquest últim qui deliberi i decideixi sobre totes les qüestions que hi ha ara mateix damunt la taula.

El recurs del PP havia caigut a la Sala Segona del TC, encapçalada pel vicepresident del TC, Antonio Xiol --del bloc progressista--, però amb un empat a tres entre magistrats i el bloc conservador. A Ple, en canvi, la balança s'inclina a favor d'aquest últim, amb una majoria de sis magistrats davant de cinc.

Les fonts expliquen que encara està pendent la votació sobre l'admissió del recurs del PP, el segon punt de l'ordre del dia després de l'advocació a Ple , si bé la principal incògnita a aclarir és quin serà el tercer punt que abordin els onze magistrats en aquest Ple extraordinari, en el cas de donar via lliure a l'admissió a tràmit.

D'acord amb les fonts consultades, l'ala progressista --integrada per cinc magistrats-- intentarà que les recusacions formulades per Unides Podem (UP) contra el president del TC, Pedro González-Trevijano, i el magistrat Antonio Narváez sigui el segon punt a tractar perquè, si és així, s'haurà d'obrir un incident que provocarà la suspensió del procediment fins que es resolgui, donant temps al Senat perquè aprovi aquestes esmenes dijous que ve.

Per contra, el bloc conservador --amb sis magistrats-- procurarà que el debat continuï amb la discussió de les mesures cautelaríssimes, ja que, si es recordés, provocarien la suspensió urgent del tràmit parlamentari frenant així la reforma.

En aquest sentit, algunes fonts afegeixen que la petició d'apartar González-Trevijano i Narváez es fa en un escrit on Unides Podem sol·licita personar -se --mateixa petició que ha fet el PSOE--, de manera que sostenen que fins que el TC resolgui la qüestió de la personació cap dels dos no són part del procediment i no seria possible estudiar les reclamacions que fan, entre elles les recusacions.

En les darreres hores, UP ha presentat un nou escrit on demana al TC que plantegi una qüestió prejudicial al TJUE perquè el tribunal comunitari aclareixi si González-Trevijano i Narváez s'haurien d'abstenir, una segona via que conduiria igualment a la suspensió del procediment fins que aquesta pregunta obtingui resposta.

Des de divendres passat, el TC ha rebut prop d'una desena de nous escrits signats per UP, PSOE, PP i Vox. I cal recordar que els magistrats progressistes van aconseguir dijous passat que el Ple extraordinari s'ajornés aquest dilluns esgrimint, precisament, que havien entrat nous escrits que havien d'estudiar en profunditat.

"PERTURBACIÓ GREU"



A més, algunes fonts posen èmfasi que la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional (LOTC) avala la suspensió, total o parcial, dels efectes de les decisions recorregudes "sempre que (...) no ocasioni pertorbació greu a un interès constitucionalment protegit , ni als drets fonamentals o llibertats d'una altra persona".

Al fil, recalquen que en els seus més de 40 anys d'història el TC mai no ha impedit discutir i votar a les Corts Generals , per la qual cosa seria una mesura inèdita que --al·leguen-- sí que provocaria una "pertorbació greu" per la interferència en el Poder Legislatiu i l'afectació als drets de la resta de diputats i dels ciutadans que representen.

Amb tot, les fonts admeten que la quantitat de factors que podrien acabar influint en la decisió final fa difícil preveure quina serà, i per això tot dependrà de com discorri el debat entre els magistrats.

El Congrés dels Diputats va aprovar dijous passat la proposició de llei amb les seves esmenes després que el president del TC optés per suspendre el Ple extraordinari d'aquell dia i convocar-ne un altre per a aquest dilluns.

D'acord amb fonts de la cort de garanties, ho va fer després que els cinc magistrats progressistes amenacessin de no deliberar ni votar, si no se'ls donava més temps per estudiar un assumpte de gran "complexitat" i "rellevància" que a penes havien conegut. 24 hores abans. Si hagués marxat, haurien impedit el quorum d'almenys 8 magistrats que s'exigeix perquè el Ple quedi constituït vàlidament.