Junts per a l'Ajuntament de Barcelona / @EP

El grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat en roda de premsa aquest dilluns que no donarà els vots als Pressupostos municipals del Govern d'Ada Colau i Jaume Collboni: "No són els nostres pressupostos perquè aquest no és el nostre model de ciutat" , ha dit la presidenta del grup, Neus Munté.

Munté ha acusat ERC de ser un "apèndix de comuns i socialistes" davant la previsió que la formació republicana faciliti l'aprovació del projecte de Pressupostos municipal, que des de Junts han definit com uns pressupostos de les 'superilles', de Via Laietana i del tramvia.

El portaveu de Junts al consistori, Jordi Martí, ha reiterat que el previsible, segons ell, suport d'ERC "tampoc no és cap novetat", en considerar que ha estat el soci preferent del Govern municipal durant tot el mandat, i ha reivindicat el model de Junts com l'alternatiu.

En aquest sentit, Junts havia presentat al·legacions en la línia de les seves prioritats a Barcelona: "No estem traient del barret de copa cap conill", ha valorat Martí sobre els seus al·legats al projecte relacionats amb la reforma de la Rambla o amb mesures per a veïns i comerciants afectats per les obres, entre d'altres.

L'APROVACIÓ DELS COMPTES



El Govern de Colau vol aprovar el projecte pressupostari per al 2023 com a tard al ple d'aquest divendres, després de passar el tràmit de la comissió extraordinària que se celebrarà aquest dimecres.

Tant el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni (PSC), com el regidor de Presidència i Pressupostos, Jordi Martí (BComú), van assegurar divendres passat que "les converses amb ERC avancen molt bé" i que el Govern municipal ha acceptat totes les propostes dels republicans.

De fet, Collboni va suggerir a la formació liderada per Ernest Maragall un intercanvi de suports entre els Pressupostos municipals i els de la Generalitat, instant ERC a crear "un marc positiu" perquè el PSC voti els comptes del Govern.

Tot i això, el regidor d'ERC Jordi Castellana --responsable dels assumptes econòmics al grup municipal-- insisteix a desvincular els dos comptes i, sense haver-se posicionat, va avisar que "totes les portes estan obertes" a falta de concretar amb el Govern municipal mesures efectives en un context d'inflació per a famílies, pimes i autònoms.

LA RESTA DE L'OPOSICIÓ



Pel que fa a la resta de grups de l'oposició, fonts de Cs han detallat que esperen resposta a les al·legacions presentades, i que mantindran una darrera reunió amb el Govern municipal aquest dimarts abans de definir el vot.

Per part seva, fonts del PP han explicat que el seu vot serà en contra i que no han mantingut converses amb el Govern municipal, tot i presentar 153 al·legacions. Valents preveu posicionar el seu vot al ple, encara que fonts de la formació sostenen que han presentat al·legacions i que no s'han reunit amb el Govern de Colau i Collboni.