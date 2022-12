La secretària general adjunta i el portaveu d'ERC, Marta Vilalta, en una roda de premsa.

La secretària general adjunta i portaveu d' ERC , Marta Vilalta, ha acusat aquest dilluns el sistema judicial de "segrest de la política", el dia en què el Tribunal Constitucional (TC) es reuneix al Ple per decidir si admet el recurs del PP que demana suspendre la tramitació de dues esmenes que busquen renovar el tribunal.

"El que es viu aquests dies amb aquesta ingerència i ús del sistema judicial per canviar les majories democràtiques és posar en evidència el segrest de la política per part del sistema judicial" , ha sostingut Vilalta en una roda de premsa.

La republicana ha assegurat que "aquest segrest del sistema judicial envers la política és en el fons la conseqüència i el resultat de l'estratègia de confrontació democràtica impulsada per la taula de diàleg" entre ERC i l'Estat.

"S'han fet sacsejar els fonaments més sòlids del règim del 78" , ha afegit Vilalta, que ha acusat la dreta i l'extrema dreta espanyola de voler guanyar per la via judicial allò que no van poder guanyar a les urnes.

"Veiem una vegada més la dreta i l'extrema dreta volen guanyar per la via judicial el que no van poder guanyar a les urnes. El que ha fet el PP aquesta setmana és d'una enorme gravetat", ha insistit.

Ha assegurat que el bloqueig de la renovació dels tribunals i dels organismes judicials de l'Estat és "antidemocràtic i propi d'estats amb poca cultura de la transparència i de la separació de poders".

Vilalta ha assenyalat que aquesta maniobra ja es va assajar contra l'independentisme el 2017 al Parlament: "Els aparells de l'Estat ja ho van assajar al Parlament contra l'independentisme el 2017, i es va reiterar en diverses ocasions, amb ingerències judicials al parlamentarisme perquè no es pugui parlar de qüestions que no els agraden” , ha conclòs.

TAULA DE DIÀLEG



Preguntada per la possible celebració d'una reunió de la taula de negociació entre els republicans i l'Estat abans que s'acabi l'any, Vilalta ha dit que es manté la possibilitat de celebrar aquesta trobada.

"No em toca a mi parlar del contingut ni de la data", ha expressat Vilalta, que sí que ha dit que encara hi ha temps per celebrar una nova reunió abans que s'acabi aquest 2022.