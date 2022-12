Arxiu - Bandera d'Espanya al Tribunal Constitucional.

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha acordat admetre a tràmit el recurs del PP contra les dues esmenes per les quals es modifica el sistema d'elecció i arribada dels dos candidats al TC que ha de nomenar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ; i rebutjar les recusacions d'Unidas Podemos i PSOE contra dos magistrats; endinsant-se ara en el debat sobre la petició del PP per suspendre urgentment la tramitació d'aquestes dues esmenes al Senat.

Segons fonts jurídiques, les dues decisions --l'admissió a tràmit i el rebuig de les recusacions contra el president del TC, Pedro González-Trveijano, i el magistrat Antonio Narváez -- s'han adoptat per 6 vots (els de la majoria conservadora) davant a 5 (els de la minoria progressista).

Immediatament després, s'han admés també les personacions reclamades per UP i PSOE en sengles escrits. I, posteriorment, els magistrats han resolt --també per una majoria de 6 a 5-- no acceptar les recusacions llançades per tots dos partits contra dos magistrats, esgrimint una qüestió ténica: que la relació jurídic-processal encara no està constituïda.



Les mateixes fonts apunten que després d'això els magistrats s'endinsen ara en el debat sobre les mesures cautelarísimas sol·licitades pel Partit Popular en el seu recurs, amb les quals demana paralitzar la tramitació parlamentària de totes dues esmenes, que es troben ja al Senat, després que dijous passat quedaren aprovades en el Congrés dels Diputats, al costat de la proposició de llei per a derogar la sedició en la qual s'inclouen.



Si el TC accedeix a aquestes mesures cautelarísimas, serà una situació inèdita, ja que en les seues més de 40 anys d'història la cort de garanties mai ha frenat un debat en les Corts Generals.



INTENS DEBAT



Aquestes primeres decisions arriben després de més de cinc hores de debat en un Ple extraordinari de gran intensitat on el principal escull ha sigut la recusació llançada inicialment per UP contra González-Trevijano i Narváez en considerar que tenen "interés directe" a paralitzar aquesta reforma perquè serien reemplaçats pels candidats nominats pel Govern si tira avant la modificació plantejada.



A la recusació 'habitada' es va sumar posteriorment el PSOE, en un dels quasi vint escrits que els partits polítics --inclosos PP i Vox-- han presentat des de divendres passat arran de la impugnació formulada pels 'populars'.



Cal recordar que el Ple del TC ja es va reunir amb caràcter urgent dijous passat, però llavors González-Trevijano va accedir a ajornar-ho a aquest dilluns després que els cinc magistrats progressistes amenaçaren amb anar-se, si no se'ls donava més temps estudiar un assumpte de gran "complexitat" i "rellevància" que havien conegut a penes 24 hores abans. D'haver-se marxat, haurien impedit el 'quòrum' d'almenys 8 magistrats que s'exigeix perquè el Ple quede constituït.