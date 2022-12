La portaveu del Grup Mixt-Adelante Andalusia, Teresa Rodríguez, al Parlament d'Andalusia

L'encara diputada autonòmica per Cadis Teresa Rodríguez ha anunciat aquest dilluns que renuncia al seu escó al Parlament andalús, on ha estat gairebé vuit anys consecutius després d'accedir-hi per primera vegada després de les eleccions del març del 2015, i tornarà a la plaça com a professora de Secundària en un institut públic de Puerto Real (Cadis), si bé mantindrà el càrrec de portaveu d'Adelante Andalucía, en la direcció del qual continuarà.

Ha realitzat aquest anunci a través d'un vídeo difós per xarxes socials, després que, a finals del mes de novembre passat, avancés en una entrevista a la televisió que "aviat" es duria a terme el seu "relleu" com a diputada al Parlament andalús en complir-se aquest exercici vuit anys des de la seva entrada en política. Rodríguez es va estrenar presentant-se a les eleccions europees del 2014 des de la candidatura de Podem, amb què va obtenir un escó a l'Eurocambra.

Fonts d'Adelante Andalucía han precisat que la renúncia a l'escó serà efectiva després de l'últim Ple de l'actual període de sessions del Parlament andalús, fixat aquesta setmana per acollir el debat final del projecte de Pressupost de la Junta per al 2023, al qual, per tant, Teresa Rodríguez sí que té previst anar-hi.

La fins ara portaveu del Grup Mixt-Adelante Andalusia al Parlament fa aquest pas tot just un mes després que un altre referent d'aquesta formació, l'alcalde de Cadis, José María González 'Kichi', donés un de similar a indicar que no se n'anava a presentar com a candidat a la reelecció al capdavant de l'Ajuntament gadità a les eleccions municipals de maig de 2023 per complir també el seu "compromís" de no estar més de vuit anys en aquest càrrec.

En aquest vídeo difós aquest dilluns, i acompanyant la pròpia veu de Teresa Rodríguez, es projecten imatges amb diferents moments de la seva trajectòria en la política andalusa en què defensava que tornaria a la seva plaça com a professora de Secundària, que "la política no és una professió", i que després de dues legislatures "cal tornar a la feina", apostant així per la "limitació de mandat".

"Vam dir que no volíem assemblar-nos a ells ni als camins; vam proposar moltes vegades abolir els privilegis i ens van votar sempre en contra, així que vam renunciar als cotxes oficials ia un salari més gran al que teníem abans d'entrar en política, per demostrar que es pot fer política sense canviar de barri", subratlla Teresa Rodríguez al vídeo.

La dirigent d'Adelante reivindica així que en la seva formació "no tenim unes idees diferents de les del sistema, sinó que habitem els nostres actes cada dia d'una moral diferent, perquè volem canviar-ho tot", i davant d'això adverteix que "les institucions del Estat són una bombolla de privilegis econòmics i simbòlics”.

"Pisar moqueta és un acte que et canvia necessàriament", afegeix Teresa Rodríguez, que tot seguit avisa que "de sobte ja no ets la companya o la veïna de ningú, sinó la seva senyoria; et parlen de vostè i et serveixen l'aigua abans que la demanis, de sobte els dolors quotidians del teu poble són una punta en una llibreta, una feina que s'amuntega, de sobte et descobreixes assajant un to per a la tribuna com qui assaja un orgasme, de sobte et dóna coratge que no et reconeguin el sacrifici, que diguin, 'tots iguals', i gairebé et sents més solidària amb el poder que amb el teu paisà, i ets a un pas d'afiliar-te al sindicat de la classe política”.

Després d'això, assevera que "molta gent abans va fer sacrificis molt més grans, es va deixar la llibertat i la vida per defensar la simple idea que la felicitat col·lectiva està per sobre de l'avarícia d'uns quants", i es pregunta "qui som nosaltres per a , en nom d'aquests mateixos valors, dedicar-nos a viure còmodament asseguts en un escó”.

DEIXA L'ESCÀ "ORGULLOSA D'HAVER OBERT UN NOU ESPAI POLÍTIC"



En aquesta línia, Teresa Rodríguez proclama que deixa el seu escó al Parlament "orgullosa d'haver obert un nou espai polític on Andalusia aixequi la veu per si mateix, amb el seu propi accent, convençuda que quan les classes populars, quan el poble andalús vam conquerir les victòries que de veritat importen, els processos històrics de canvi van ser sempre bellament anònims”.

"Tot el que importa és l'activisme i la militància" , sosté Teresa Rodríguez, que convida els que van recolzar Adelante Andalucía en les últimes eleccions "que us organitzeu, on millor us sembli". "Us demano que sigueu alguna cosa més que un individu que vota i s'enfronta només a la seva quotidiana fatiga personal, perquè només ens salvem juntes", llança també la dirigent d'Adelante.

"NO DEIXO LA POLÍTICA"



Sobre això, Teresa Rodríguez defensa que "els lideratges juguen un paper", i per això "seguiré estant aquí", de manera que "no deixo la política, perquè la política no és el Parlament", i ella continuarà sent portaveu d'Adelante.

"Em seguireu veient als mitjans de comunicació, a les xarxes, a les assemblees, però seré allà amb la sensació d'haver complert amb la meva paraula, per haver acumulat només un tipus de patrimoni, la coherència, la idea que podem agradar més o menys, però es pot confiar en nosaltres quan ens hi comprometem”.

"Així som la gent d'Adelante Andalucía, perquè hi ha relleu, i quin relleu" , continua Teresa Rodríguez, l'escó del qual quedarà en mans de José Ignacio García, que va concórrer a les eleccions del 19 de juny com a número dos de la llista per Cadis i que ja va ser parlamentari d'Adelante a l'anterior legislatura.

Teresa Rodríguez finalitza el vídeo anunciant que torna a l'institut on fa classes, però "per a tot el que pugui seguir aportant des d'aquí, compteu amb mi sempre", s'acomiada amb una imatge gravada davant la façana d'un centre educatiu al qual s'adreça per simbolitzar aquesta tornada a les seves classes de Llengua.

VUIT ANYS EN POLÍTICA



Després de la seva elecció com a europarlamentària a les eleccions europees del maig del 2014, Teresa Rodríguez va concórrer als comicis al Parlament andalús del març del 2015 encapçalant per primera vegada la candidatura de Podem, que va obtenir en aquella cita amb les urnes 15 escons a la Cambra autonòmica , inclòs un per a ella.

Tres anys i mig després, va revalidar la seva condició de diputada autonòmica després de concórrer a les eleccions andaluses del 2 de desembre de 2018 com a candidata a la presidència de la Junta liderant les llistes de la coalició Adelante Andalucía, que en aquella cita amb les urnes va aglutinar Podem i IU juntament amb formacions andalucistes.

El novembre del 2020, Teresa Rodríguez va ser expulsada del grup parlamentari Adelante Andalucía juntament amb vuit diputats afins a ella a instàncies de Podem i IU, després que, uns mesos abans, al febrer, hagués anunciat la seva desvinculació de Podem després d'assolir un pacte amb el llavors secretari general del partit morat, Pablo Iglesias, amb què mantenia "diferències polítiques de caràcter estratègic", en qüestions com la conformació de la coalició que el PSOE i Unides Podem van acordar per al Govern d'Espanya.

Els parlamentaris expulsats del grup d'Adelante --que posteriorment va canviar la seva denominació per la d'Unidas Podemos por Andalucía-- van presentar un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional que encara està pendent de resoldre's, i van passar la resta de la legislatura com a diputats no adscrits al Parlament andalús.

Posteriorment, Teresa Rodríguez es va presentar a les eleccions del passat 19 de juny de nou com a candidata a la presidència de la Junta des de les files d'Adelante Andalucía, marca que en aquesta ocasió ja no aglutinava Podem i IU, i amb la qual en va obtenir dues escons, el que ella mateixa va aconseguir per la província de Cadis i el que va recaure a Maribel Mora com a candidata número u per Sevilla.