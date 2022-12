La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso @ep

El Govern de la Comunitat de Madrid, que presideix Isabel Díaz Ayuso , haurà de prorrogar els comptes vigents en haver votat Vox en contra del dictamen de Pressupostos en comissió divendres i ratificar la Mesa de l'Assemblea el seu rebuig desconvocant el Ple on es debatria aquesta setmana, han informat fonts parlamentàries.

El màxim òrgan parlamentari ha analitzat aquest dilluns el dictamen desfavorable dels Pressupostos que va remetre la Mesa de la Comissió del ram després del vot en contra de Vox, juntament amb la resta de l'esquerra. Un cop adoptada la decisió que no hi haurà debat de pressupostos, la Mesa també ha decidit que no hi hagi tampoc Ple ordinari.

A principis de desembre, sense acord tancat i acusacions que el PP "humiliava" els seus votants en la negociació, Vox va registrar fora de termini les seves esmenes parcials a l'articulat i la Mesa de l'Assemblea, on els populars tenen majoria, no les va admetre.

En un primer moment, el partit que lidera a Madrid Rocío Monasterio va anunciar que, malgrat això, s'abstindrien a la votació perquè ells amb l'esquerra no anaven "enlloc". Només una setmana després des de la Direcció Nacional d'aquesta formació es va anunciar que canviaven d'opinió i votarien 'no'. Consideraven que estaven "segrestant" les esmenes i que s'estaven aliant amb l'esquerra.

La presidenta regional va oferir a principis de la setmana passada a Vox la recerca de fórmules que van incorporar a les seves peticions a la gestió de l'Executiu al llarg del 2023 però no hi va haver resposta.

La formació seguia enrocada al 'no' si no acceptaven les esmenes fins divendres passat al matí quan des de la Direcció Nacional i Monestir van obrir la porta a canviar de postura si se'ls oferia un acord polític, que inclogués, entre altres punts, la derogació de la Llei Trans autonòmica. La presidenta madrilenya va contestar ràpidament i va indicar que rebutjava "barrejar negociacions" i intercanviar "drets i obligacions".

Ja a la sessió de la Comissió de Pressupostos de divendres passat a la tarda, Vox va complir la seva amenaça i van votar en contra del dictamen (el text final dels Pressupostos amb la incorporació dels canvis de la tramitació) a la comissió.