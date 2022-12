Arxiu - Façana i entrada a l'edifici del Tribunal Constitucional

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha acordat aquest dilluns, per 6 vots davant de 5, suspendre de forma urgent la tramitació parlamentària, ja al Senat, de les dues esmenes per les quals es modifica el sistema d'elecció i arribada dels dos candidats al TC que nomena el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), admetent així les mesures cautelaríssimes sol·licitades pel PP en el recurs contra aquestes esmenes, segons fonts jurídiques.

Les mateixes fonts detallen que la votació s'ha saldat amb els 6 vots de la majoria conservadora del TC, davant dels 5 vots de la minoria que integra el bloc progressista. Els magistrats Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez, María Luisa Balaguer i Inmaculada Montalbán han anunciat un vot particular.

És la primera vegada, en els més de 40 anys d'història, que el Constitucional ordena suspendre de manera urgent un debat parlamentari a les Corts Generals , per la qual cosa es tracta d'una decisió inèdita.

La cort de garanties fa aquest pas després que aquestes esmenes fossin aprovades al Congrés dels Diputats dijous passat en el marc de la proposició de llei per derogar el delicte de sedició.

Encara que aquestes esmenes ja havien superat el tràmit parlamentari a la Cambra Baixa encara quedava el Senat, on estava previst que quedessin igualment aprovades dijous que ve.

Ara, el secretari de Justícia del Ple, Alfonso Pérez Camino , haurà de lliurar personalment a les dues cambres legislatives la decisió adoptada pel TC, d'acord amb les fonts esmentades.

D'aquesta manera, els magistrats han considerat que l'avenç de la tramitació parlamentària causa un dany de difícil reparació als legisladors populars , que invocaven l'article 23 de la Constitució, on es recull el dret a la participació política dels ciutadans a través dels seus representants.

MÉS DE 9 HORES D'INTENS DEBAT



Els onze magistrats han iniciat el seu conclave intern a les 10.00 hores, però les decisions de pes no han arribat fins a les 19.30, quan han acordat admetre a tràmit el recurs del PP; acceptar també la personació sol·licitada per Unides Podem (UP) i PSOE, per tenir un "interès legítim"; i rebutjar les recusacions llançades pels partits de Govern contra el president del TC, Pedro González-Trevijano, i el magistrat Antonio Narváez.

Les fonts necessiten que el recurs popular s'ha admès també per 6 vots contra 5. Segons ha informat el TC, el Ple ha apreciat que la vulneració al·legada pel PP no és descartable, atenent la doctrina constitucional sobre l'exercici del dret d'esmena i la relació d'homogeneïtat que hi ha d'haver entre les esmenes i la iniciativa legislativa que es vol modificar.

Alhora, ha considerat que l'assumpte plantejat en aquest recurs d'empara té especial transcendència constitucional perquè suscita qüestió jurídica de "rellevant social repercussió social" , que a més té "unes conseqüències polítiques generals".

Amb tot, el TC ha emplaçat el Congrés dels Diputats, per conducte de la seva presidenta, Meritxell Batet, perquè comparegui en el procediment en el termini de deu dies en qualitat de demandat.

Els magistrats han donat el mateix termini al Ministeri Fiscal ia les altres parts --PP, PSOE i UP-- perquè al·leguin el que creguin oportú respecte a la suspensió acordada.

SENSE LEGITIMACIÓ PER RECUSAR



Amb aquest mateix resultat (6 a 5), els magistrats han resolt que no era el moment processal oportú per abordar les recusacions formulades pels 'morats' i els socialistes.

El Ple ha entès que, tot i que se'ls ha reconegut com a part en el procediment, UP i PSOE "manquen en aquest moment processal de legitimació per instar la recusació dels magistrats del Tribunal Constitucional, per no estar constituïda la relació jurídica- processal".

UP argumentava que González-Trevijano i Narváez s'havien d'apartar adduint que tenien "interès directe" a paralitzar aquesta reforma perquè serien reemplaçats pels candidats nominats pel Govern --l'exministre de Justícia Juan Carlos Campo i l'exalt càrrec de Moncloa Laura Díez -- si tira endavant la modificació plantejada.

El Ple del TC ja es va reunir amb caràcter urgent dijous passat, però llavors González-Trevijano va accedir a ajornar-lo aquest dilluns després que els cinc magistrats progressistes amenacessin anar-se'n, si no se'ls donava més temps estudiar un assumpte de gran "complexitat" i relleuncia que havien conegut a penes 24 hores abans. Si hagués marxat, haurien impedit el quorum d'almenys 8 magistrats que s'exigeix perquè el Ple quedi constituït.

LA RENOVACIÓ DEL TC



El problema de fons és que el TC espera des del 12 de juny passat que es renovin els quatre magistrats que formen el terç que la Constitució encarrega reemplaçar Govern i CGPJ: González-Trevijano i Narváez, nomenats al seu dia per l'Executiu de Mariano Rajoy; i Juan Antonio Xiol i Santiago Martínez-Vares, designats aleshores per l'òrgan de govern dels jutges.

Els dubtes jurídics sobre la possibilitat que els dos candidats de Moncloa poguessin prendre possessió sense esperar els dos del CGPJ van portar a impulsar i aprovar el juliol passat al Parlament una reforma exprés de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ) per tornar al Consell el seu poder per nomenar els seus dos aspirants a la cort de garanties.

Tot i això, les negociacions al si del CGPJ van encallar el 2 de desembre passat pel veto tàcit del bloc conservador al candidat dels seus homòlegs progressistes, el magistrat del Tribunal Suprem (TS) José Manuel Bandrés, i la negativa d'aquests últims a tornar a engreixar el llistat d'aspirants (que va arribar a comptar amb nou).

NEGOCIACIONS AL CGPJ



En aquest context, 'morats' i socialistes van introduir en la proposició de llei que elimina el delicte de sedició les dues esmenes que aclareixen el camí perquè Campo i Díez prenguin possessió com a magistrats del TC sense haver d'esperar els dos nominats per l'òrgan de govern dels jutges.

Per part seva, el CGPJ té previst celebrar aquest dimarts a les 17.00 un Ple extraordinari on, per ara, els únics candidats que figuren a l'ordre del dia són els magistrats del TS Pablo Lucas i César Tolosa.

Les fonts consultades per Europa Press ja apuntaven que, encara que formalment Bandrés era l'únic aspirant formal i el bloc conservador manejava diversos noms, els més ben posicionats per aconseguir l'aval del conjunt del CGPJ eren Lucas i Tolosa.