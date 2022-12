La ministra d'Igualtat, Irene Montero / @EP

La polèmica llei de 'només sí que és sí' no està aconseguint els efectes desitjats. Si el que s'esperava era que tot passés a considerar-se agressió sexual, cosa que podia protegir més les dones, la realitat és que no va per bon camí, a priori dels números.

91 agressors sexuals ja s'han beneficiat del nou marc de penes de la llei, per la qual cosa han vist com la seva condemna s'ha rebaixat, mentre que 12 persones ja han estat excarcerades . La llista ha passat de 87 a 91 des de divendres després que l'Audiència de Càceres comuniqués que ha rebaixat de 3 anys a 2 anys i 3 mesos la seva pena de presó. En aquest cas, els magistrats han explicat que han revisat la pena imposada al principi perquè supera el màxim que es pot imposar ara després de la reforma del Codi Penal.

Si mirem el còmput global per comunitats autònomes , els casos de rebaixes de condemna que consten són: 20 a Madrid, 16 a Andalusia, 11 a Galícia, 9 a Canàries, 9 a Castella i Lleó, 4 a Cantàbria, 4 al País Basc, 4 a Catalunya, 3 al Tribunal Suprem, 3 a Extremadura, 2 a Balears, 2 a la Comunitat Valenciana, 2 a Múrcia, 1 a Astúries i 1 a Castella-la Manxa.

Només la setmana passada es van registrar 22 rebaixes en un sol dia , el divendres 16 de desembre.

Sobre les 12 excarceracions, s'han produït: 6 a Madrid, 2 a Balears, 2 a Galícia, 1 a Cantàbria i 1 a la Comunitat Valenciana.

EL PAPER DEL SUPREM



La setmana passada, el Tribunal Suprem va fixar que l'aplicació de la Llei Orgànica de Garantia Integral de Llibertat Sexual és "obligatòria" perquè és "més favorable" al reu. Ho va fer a la sentència dictada al resoldre els recursos de cassació del 'cas Arandina', la decisió del qual es va avançar el 29 de novembre passat però s'ha conegut íntegrament dimecres.



L'Alt Tribunal va haver de fer ús de la modificació penal al revisar la sentència del 'cas Arandina' i va condemnar a 9 anys de presó --i no a 10, com demanava la Fiscalia-- dos exjugadors d'aquest club de futbol en aplicar la llei del 'només sí que és sí'.



Els magistrats van elevar les penes --des dels 4 i 3 anys que havia fixat el TSJ de Castella i Lleó-- després d'eliminar l'atenuant que s'havia apreciat per la proximitat d'edat i de maduresa entre condemnats i víctima.