Pilar Alegria @ep

La portaveu de la Comissió Executiva i Federal del PSOE i ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegría , ha advertit aquest dimarts que a cap país d'Europa ha passat una decisió com la del Tribunal Constitucional (TC) en què es privi el Parlament de la seva "possibilitat de votar" i ha assegurat que ara estudiaran els arguments que ha donat la cort de garanties, encara que en primer lloc acataran la resolució per lleialtat institucional.

"Una situació que no havia passat no només a Espanya, sinó a cap país d'Europa. No hi ha cap antecedent que el Tribunal Constitucional privi el Senat de la seva possibilitat més elemental, com és la de poder votar una llei", ha assegurat la titular Educació.

Així s'ha expressat en una entrevista a Radio Nacional, després que el Ple del TC hagi acordat suspendre de forma urgent la tramitació parlamentària , ja al Senat, de les dues esmenes per les quals es modifica el sistema d'elecció i arribada dels dos candidats al TC que nomena el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), admetent així les mesures cautelaríssimes sol·licitades pel PP en el seu recurs contra les esmenes esmentades.

"El primer que cal fer evidentment és acatar aquesta resolució. Dit això, no compartim gens ni fons ni forma, perquè han de tenir molt clar que la decisió que ahir trasllada el TC ens porta a una situació d'extrema gravetat i que, per descomptat, no havia passat els últims quaranta-quatre anys de democràcia del nostre país”, ha traslladat la portaveu socialista.

Preguntada sobre què farà el Govern, la ministra ha assenyalat que, en primer lloc, acataran aquesta resolució i que aquest mateix matí ja s'estan reunint les Meses del Congrés i del Senat, que “hauran d'estudiar amb la màxima serietat tots els arguments que ha donat el TC per poder adoptar solucions posteriors”. "Crec que aquest és el temps que ara mateix ens ha tocat ens ha tocat fer front", ha afegit.

En qualsevol cas, ha assegurat que des de l'Executiu continuaran complint la Carta Magna, si bé no ha revelat si una opció per desencallar la renovació del Poder Judicial podria ser que el Congrés i el Senat prenguin la iniciativa ja que l'elecció és parlamentària .

Finalment, la ministra socialista ha lamentat que un partit "que es diu d'Estat", referint-se al PP, faci quatre anys "segrestant el CGPJ" perquè "en definitiva, el que vol és controlar un Parlament quan no hi té majoria. ". "Ara mateix l'única possibilitat que té el Partit Popular de guanyar una votació és impedint la votació mateix", ha conclòs.