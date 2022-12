La secretària general del Partit Popular, Cuca Gamarra.

La secretària general del PP, Cuca Gamarra , ha denunciat aquest dimarts la "deriva autoritària i autocràtica" en què llisca el president del Govern Pedro Sánchez , a qui ha acusat de buscar ara "desacreditar" el Tribunal Constitucional després de la decisió del tribunal de garanties admetent el recurs d'empara del Partit Popular i rebutjant les dues esmenes que en buscaven la renovació. A més, ha criticat que des de Podem es parli de possible desobediència al TC i ha recalcat que "no hi ha cap altre camí" que acatar la resolució.

En dues entrevistes a la cadena Cope ia Antena 3, Gamarra ha afirmat que li sembla "inèdit i alarmant" que el Govern i els partits que el sustenten "s'estigui atacant com s'està atacant els magistrats del Tribunal Constitucional" , cosa que , segons ha dit, "no té precedents" a Espanya.

"S'han de respectar les institucions, la separació de poders i els contrapoders perquè és la clau de la qualitat democràtica. I el PP utilitzarà sempre tots els instruments que la Constitució i l'ordenament jurídic posi al nostre abast per garantir això, no per nosaltres sinó per a Espanya i els espanyols", ha ressaltat, per subratllar que "ningú està per sobre de la llei".

Gamarra considera que "sense cap dubte" el Govern està intentat "desacreditar" el TC. "No és nou, és una dinàmica en què ha entrat Pedro Sánchez fa molt de temps de desacreditar no només el discrepant sinó desacreditar tota institució, organisme i, en aquest cas al màxim garant de la Constitució si no li dóna la raó i no es plega als seus interessos", ha emfatitzat, per avisar que això és "insòlit" i "perillosíssim" per a la democràcia a Espanya.

UNA DECISIÓ QUE "REFORÇA" LA CONFIANÇA A L'ESTAT DE DRET



Gamarra ha afirmat que no només és "una qüestió de deriva autoritària i autocràtica" en què s'ha "lliscat i està avançant" el Govern de Pedro Sánchez, sinó que es dirigeix cap a "una democràcia iliberal".

La dirigent del PP ha indicat que la decisió del TC de paralitzar la tramitació al Senat de la reforma legal que busca la seva renovació "reforça la confiança a l'Estat de Dret" i ha criticat que Sánchez estigui intentat en aquesta legislatura "copar els poders de l'Estat i eliminar els contrapoders".

La 'número dos' del PP ha acusat Sánchez de buscar la "drecera" amb la proposició de llei de PSOE i Unides Podem que reforma el Codi Penal, intentat el "frau" parlamentari --en no haver de demanar els informes pertinents de òrgans com el Consell d'Estat i el CGPJ-- i "accelerant" els tràmits al Congrés perquè l'oposició no hi pugui participar.

ADMET QUE EL TC CANVIA ELS PLANS DE SÁNCHEZ



A més, ha indicat que la decisió del TC canvia els plans de Sánchez, que juga a l'"amnèsia" dels espanyols, i ha assenyalat que si el Govern vol seguir endavant amb el sistema d'elecció que recullen les dues esmenes rebutjades, ho ha de fer mitjançant un projecte de llei, comptant amb tots els informes.

En el cas que l'Executiu torni a optar per una nova proposició de llei, Gamarra ha avisat que no hi ha motiu per habilitar el gener --mes inhàbil a efectes parlamentaris-- i interferir en el "normal funcionament de la separació de poders". "Aquesta urgència seria més que qüestionable", ha avisat, que creu que si PSOE i Podem usen aquesta via haurien d'esperar el període de sessions següent.

Gamarra ha subratllat que estan en una situació "inèdita" perquè "mai abans no s'havien vulnerat els drets fonamentals dels diputats". Segons ha destacat, els procediments són les "garanties per a la democràcia i en la democràcia".

"Quan es vulneren hi ha una sèrie d'instruments que el mateix Estat de Dret posa al nostre abast perquè ens defensem i això és el que hem fet" , ha postil·lat, per afegir que el resultat ha estat "el que havia de ser".

DEMANA AL GOVERN, PSOE I PODEM "RECTIFICAR" LA SEVA "DERIVA AUTORITÀRIA"



Dit això, ha emplaçat el Govern i els grups de PSOE i Podem a "rectificar" la seva "deriva autoritària" perquè, segons ell, estan considerant que el Congrés "són ells". Es tracta, ha insistit, que "comencin a rectificar una vegada per totes i fer les coses bé".

Després que el PSOE sostingui que hi ha 200 precedents tramitats pel procediment d'urgència i que el TC no havia impedit mai una votació, Gamarra ha explicat que el Constitucional el que ha fet és donar "empara" al PP davant la tramitació d'una llei que , a banda de tramitar-se a "velocitat de vertigen", buscava "canviar de manera directa i sense debat" el sistema d'elecció el TC per "poder-lo controlar Pedro Sánchez".

"És una situació insòlita en unes reformes de molta importància que pretenien fer trepitjant els drets de la minoria", ha emfatitzat, per afegir que ja ho van advertir en la tramitació del Congrés però en no "rectificar" el PP va haver de demanar empara al TC , que ha actuat "d'una manera ràpida" per "garantir" els drets dels diputats.

Gamarra ha ressaltat que amb la decisió del TC aquest dilluns a la nit “guanyava al final la democràcia i els instruments que l'Estat de Dret té habilitats per poder frenar allò que ataca drets fonamentals com són els drets polítics”.

Després que des de Podem es parli de "cop tou" i es parli de desobeir el Constitucional, la secretària general del PP ha afirmat que "en democràcia s'acaten les resolucions" i "no hi ha cap altre camí".

"El camí d'apartar-se de l'acatament de les resolucions judicials o l'acatament de les resolucions del TC és l'autoritarisme i és donar pas a un règim que no és el marc constitucional", ha assegurat, per afegir que espera que "no se'n vagi per aquest camí".

En aquest punt, ha dit que el president del Govern ha de ser el "primer que rectifiqui aquells que diguin que cal agafar aquest camí" de desobediència i "defensi els valors constitucionals i el marc constitucional".

"Fins ara no ho ha fet perquè crec que les seves declaracions dijous passat anaven en una línia absolutament contrària, no sé si de voler pressionar els magistrats del TC o voler avançar cap a aquesta desobediència", ha manifestat, per insistir que les decisions judicials "s'han de complir" sense que hi hagi cap altre camí.